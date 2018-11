Sneg se oprijemlje cestišč, vozite previdno

Zjutraj in dopoldne bodo najmočnejši sunki burje predvsem v Vipavski dolini še presegali hitrost 100 km/h. Predvsem na prehodu med Notranjsko in Primorsko bo veter gradil snežne zamete, opozarja Agencija za okolje RS.

– za priklopnike in polpriklopnike na cestah Razdrto–Podnanos, Črni Vrh–Col in Idrija–Godovič ter na mejnih prehodih Petrina in Babno Polje na hrvaški strani, – prepoved nad 7,5 t na glavni cesti Novo mesto–Metlika.

Večji del države je ravno v času jutranje prometne konice zajelo obilno sneženje. Kot so pričakovali in napovedovali tudi vremenoslovci, je največ težav na primorski avtocesti.

Na Primorskem piha še močna burja, ki v sunkih v Vipavski dolini tudi presega hitrost 100 km/h. Na cestah zato veljajo še nekatere druge omejitve.

– na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo je prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike, vozila s ponjavami ter avtobuse, 3. stopnja,

– na regionalni cesti Podnanos–Vipava–Ajdovščina je prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami, 2. stopnja,

– na regionalni cesti Ajdovščina–Selo je prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 t, 1. stopnja.

Predvsem na prehodu med Notranjsko in Primorsko veter gradi snežne zamete in nosi sneg, zato je za volanom potrebna še večja previdnost.

Po napovedih Arsa bo zjutraj in dopoldne še snežilo, sredi dneva pa bodo padavine oslabele. Sneg bo od juga prehajal v rahel dež, ki bo do večera večinoma ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo v notranjosti segle do treh stopinj, na primorskem pa do osmih.

Po današnjem sneženju pa na Arsu napovedujejo vsaj tri dni bolj ali manj suhega vremena.