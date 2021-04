Sneg se ponekod že oprijema cestišč

Zaradi zimskih razmer je na regionalni cesti Col - Črni Vrh - Godovič in Podnanos - Razdrto prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike. Zanje sta zaradi zimskih razmer na hrvaški strani zaprta tudi mejna prehoda Babno Polje in Petrina.

"Loški Potok je že bel. V naslednjih urah bo pobelilo tudi Ribniško in Kočevsko dolino," pa je na družbenem omrežju že sporočil tudi naš hišni prognostik Rok Nosan.

Meteorologi opozarjajo, da se snežne razmere v gorah hitro spreminjajo. Na območju zahodnih Julijcev bo predvidoma zapadlo tudi več kot 50 centimetrov snega, drugje pa večinoma od 20 do 50 centimetrov. Nevarnost proženja snežnih plazov se povečuje, opozarjajo.

Ob tem pa na primorskem težave povzroča tudi močnejša burja. Najmočnejši sunki burje bodo na izpostavljenih mestih dosegali hitrosti do okoli 100 kilometrov na uro. Na vipavski hitri cesti zaradi tega velja prepoved 2. stopnje.

Zemeljski plaz ogroža dva stanovanjska objekta

Včeraj zvečer pa se je v Ulici Ivane Kobilice v Ljubljani sprožil zemeljski plaz, ki ogroža dva stanovanjska objekta. Gasilci so plaz že pokrili s ponjavo, na kraju pa so bili tudi dežurni Oddelka za zaščito, reševanje in civilno zaščito občine Ljubljana in dežurni geolog Zavoda za gradbeništvo. Obveščene pa so bile tudi ostale pristojne službe.

Zaradi obilnega deževja na zahodu Slovenije bodo reke v zahodni, južni in v osrednji Sloveniji naraščale, zaradi česar se lahko na Primorskem na običajnih mestih razlijejo ob strugi.