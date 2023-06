Junij je pogosto zelo moker mesec, prinesel je tudi že sneg

Ob vstopu v meteorološko poletje je bilo v preteklosti nekajkrat tudi zares mraz. Kot kažejo podatki Agencije RS za okolje, je bilo najhladneje leta 1962, ko se je četrtega in petega junija dan marsikje začel s slano. Pod ničlo so se temperature med drugim spustile v Šmartnem pri Slovenj Gradcu (–2,3 stopinje Celzija), na Pragerskem (–1,0 stopinja Celzija), v Rogaški Slatini (–0,3 stopinje Celzija) in v Mozirju (–0,2 stopinje Celzija). Še hladneje je bilo na Babnem polju, kjer je bilo skoraj pet stopinj pod ničlo.

Še precej nižje je snežilo desetega junija 1974, ko je bilo na Bohinjskem zabeleženo uradno najpoznejše sneženje v krajih pod 500 metrov nadmorske višine pri nas. Zelo nizko so snežinke na pragu poletja poplesavale tudi 30. maja 2006, ko je v Loškem Potoku zapadlo dobrih 5 centimetrov snega.

Letos sneg prekriva le še naše najvišje vrhove. Na Kredarici so danes zjutraj izmerili 130 centimetrov debelo snežno odejo. Ta se sicer v zadnjih dneh zelo hitro krči, tako da je danes snega več kot tri metre manj, kot ga je bilo 20. maja.

Marsikoga bo verjetno presenetil tudi podatek, da smo v zadnjih 70 letih največ dni s padavinami v večjem delu Slovenije v povprečju beležili prav junija, ko so običajno tudi nalivi najintenzivnejši. Ozračje je namreč ravno v tem mesecu najbolj nestabilno, saj so dnevi najdaljši, sonce najmočnejše, v višinah pa se pogosto še zadržuje hladen in vlažen zrak. In ko sončni žarki čez dan ogrejejo spodnje plasti ozračja, se ustvari velik temperaturni kontrast med nižjimi in višjimi legami, ki je ključen za nastanek ploh in neviht.