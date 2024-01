Sneg, voda, led in šibje so sestavine za gradove in skulpture, pred tem pa sta potrebna ideja in načrt.

Današnji osrednji dan dogajanja je bil namenjen gradnji snežnih skulptur na Matevžavih travnikih pod stadionom v Črni. Gradnjo je spremljalo pestro glasbeno in zabavno dogajanje.

Nedelja je že tradicionalno namenjena dogajanju za otroke, za katere napovedujejo celodnevni glasbeni in zabavni program.

Prireditev organizira Občina Črna na Koroškem, ki je na dogajanje posebej povabila tudi prostovoljce. Ti so po poplavah in plazovih avgusta lani množično pomagali prebivalcem Črne. "S svojo predanostjo, neumorno energijo, strokovnostjo in dobro voljo ste bistveno prispevali k temu, da so se razmere v našem kraju postopno uredile in da se je življenje naših občanov vrnilo v nekdanje tirnice," so jim ta teden sporočili iz Črne in jih povabili na prireditev.