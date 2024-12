Kdaj smo imeli nazadnje bel božič?

OGLAS

Po nižinah debele snežne odeje ni bilo že več let.

Časovni trak višine snega na božično jutro razkriva, da je bil božič v večjem delu države bel nazadnje leta 2007, torej pred 17 leti, a tudi takrat ga je ponekod zapadlo le za vzorec – v Ljubljani je bilo en centimeter snega, v Mariboru pet, v Celju in Murski Soboti šest ter v Novem mestu devet centimetrov. Takrat snega ni bilo zgolj na Primorskem in v delih zahodno od Ljubljane. Največ snega, do 50 centimetrov, je bilo na skrajnem severozahodu države in v ponekod na Koroškem.

Zemljevidi višine snežne odeje 25. decembra ob 7. uri zjutraj med letoma 1961-76.

Povsem drugače pa je bilo leta 1994, ko je zemljevid Slovenije, ki so ga pripravili na Agenciji za okolje, povsem modro obarvan. Notranjska, Koroška in predeli na skrajnem severu in severozahodu države so obarvani temno modro, kar pomeni, da je bila tam snežna odeja debelejša od pol metra. Podobno bel božič je bil tudi leta 1969 in 1981. Najhladnejši božič v zgodovini meritev je bil leta 2001, ko se je lokalno ohladilo celo pod minus 20, predvsem na Koroškem in v Murski Soboti. Božiča iz leta 2009 pa se morda kdo spomni celo po kratkih rokavih, saj so se temperature takrat lokalno povzpele skoraj do 19 stopinj Celzija, je pojasnil naš hišni prognostik Rok Nosan. Več deset centimetrov debela snežna odeja za božič v večjem delu države pa se zdi nepredstavljiva mlajšim generacijam. Kot razkriva časovni trak, je večji del države že več kot desetletje za 25. december zelen. Sneg je konec decembra v tem obdobju pobelil le višje predele države.

Zemljevidi višine snežne odeje 25. decembra ob 7. uri zjutraj med letoma 2009-23.