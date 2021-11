Sneg že pobelil dele Koroške

Napovedi so se uresničile in se je meja sneženja iz visokogorja spustila do nižjeležečih krajev. Prvih snežink so tako bili deležni nekateri predeli Koroške. Pri državni meteorološki službi Agencije RS za okolje pojasnjujejo, da to ni nič nenavadnega, saj vasi Kotlje in Šmartno pri Slovenj Gradcu držita slovenski rekord za najzgodnejše sneženje po nižinah. Leta 1972 je tam prvič snežilo že 11. septembra. Po napovedih bo sneg konec tedna pobelil tudi druge nižjeležeče kraje severnega dela Slovenije.

Spletne kamere Državne meteorološke službe so sneženje ujele še na Pavličevem sedlu, Voglu in Zgornji Kapli. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Iz prometnoinformacijskega centra sporočajo, da je zasnežen tudi prelaz Vršič, ki je prevozen samo za osebna vozila z verigami. Tudi na drugih višjeležečih cestah se ponekod sneg oprijema vozišč. Na pot se zato odpravite s primerno zimsko opremo, upoštevajte varnostno razdaljo in hitrost prilagodite razmeram na cestah, še opozarjajo. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Tudi ponoči in jutri bo v severni Sloveniji občasno še lahko snežilo do nižin, sporoča Arso. Jutro čez dan se bo meja sneženja prehodno dvignila, v noči na nedeljo in predvsem v nedeljo čez dan pa ponovno spuščala. "Po koncu poslabšanja bo predvidoma večino nižin ostala zelenih. Predvsem v gorah bo zimsko, skupno bo zapadlo tudi več kot pol metra novega snega. Razmeroma hladno bo ostalo tudi v prihodnjem tednu. Dobre novice za naša smučišča."