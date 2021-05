Zjutraj ponekod na Gorenjskem zapadel sneg, a že vikend bo topel in sončen

Ponekod na Gorenjskem je danes zjutraj sneg zapadel celo do nižin, bela odeja je, denimo, pokrila Bled. Padavine bodo popoldne sicer povsod ponehale, meja sneženja pa se bo dvigovala. V petek bo vreme še precej nestabilno, možne so nevihte z nalivi in sodro, tudi pihalo bo. Konec tedna nas čaka toplejše vreme, temperature naj bi dosegle celo do 25 stopinj Celzija.

FOTO: Miha Žvegelj icon-chevron-left icon-chevron-right Kot poroča naš hišni meteorolog Rok Nosan, se je meja sneženja v jutranjih urah na Gorenjskem spustila do nadmorske višine okoli 500 metrov. Tako so se na Bledu, denimo, zbudili v zasneženo jutro. "Dopoldne bo na severu še oblačno s padavinami, meja sneženja pa se bo dvigala," pravi Nosan. Popoldne bodo padavine povsod ponehale in začelo se bo jasniti, najprej na Primorskem in Dolenjskem, zvečer pa postopno tudi drugod. Današnje najvišje temperature bodo po nižinah večjega dela države le malo nad 10 stopinj Celzija. Topleje bo na Primorskem, kjer se bo ogrelo do 18 stopinj Celzija. "Ponoči bomo prišli pod vpliv toplejšega jugozahodnega vetra. Na Gorenjskem se bodo spet začele pojavljati manjše padavine, ki bodo tokrat v obliki dežja, snežilo bo le v visokogorju," piše na straniVreme 24/7. Med severom in jugom Evrope je velik temperaturni kontrast (v Grčiji so v teh dneh celo namerili celo 39 stopinj Celzija). Ta bo vztrajal tudi v prihodnjih dneh, zato se vreme pri nas še ne bo ustalilo, še poroča naš hišni meteorolog. icon-expand Napoved za konec tedna bolj optimistična Jutri čez dan se bo po večini države postopno pooblačilo. Večji del dneva bodo padavine nastajale v hribovitem svetu zahodne Slovenije, zvečer, ko nas bo dosegla nova hladna fronta, pa se bodo okrepile in razširile nad vso državo. Možne so tudi posamezne nevihte z nalivi in sodro, meja sneženja pa se bo ob močnejših padavinah znova spustila pod 1000 metrov nadmorske višine. Vetrovno bo. Popoldanske temperature bodo v severni Sloveniji le od 9 do 14, na jugu pa od 16 do 21 stopinj Celzija. "Precej bolj optimistična je napoved za konec tedna, ko bo sončno in topleje. Zelo topel bo tudi začetek prihodnjega tedna, ko bodo popoldanske temperature nad 25 stopinj Celzija, nato pa se bo vreme, kot vse kaže, spet spremenilo," je še zaključil Nosan.