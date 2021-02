Kranjska Gora prejela novo pošiljko snega

Kranjsko Goro in okolico je pobelil sneg. V zadnjih 12 urah sta namreč zapadla nova dva centimetra snega, snežna odeja je tako v Ratečah debela 62 centimetrov. Dežurni vremenoslovec Agencije RS za okolje (Arso) je povedal, da se bo sneženje nadaljevalo tudi čez noč, tako lahko pričakujemo, da bo zapadlo še dodatnih 10–15 centimetrov snega. Ker bo sneženju sledil mraz, se bo sneg obdržal tudi čez vikend. Sicer pa je bila letošnja zima zelo radodarna s snegom. V prvi polovici januarja so tako vremenoslovci na območju Rateč zabeležili več kot meter debelo snežno odejo, pa tudi drugje ni bila nič skromnejša.

V zadnjih 12 urah je dodatno pobelilo tudi slovenske gore, na Kredarici je tako že skoraj pol metra snega, na Vršiču je v zadnjih urah zapadlo dodatnih 13 centimetrov snega, je pa cesta čez prelaz Vršič zaradi zimskih razmer zaprta. Vremenoslovci tudi opozarjajo na nevarnost snežnih plazov, ta je še posebej visoka v visokogorju Julijskih Alp, nad nadmorsko višino okoli 1900 metrov. Zaradi velike količine novega snega so v visokogorju nevarna številna pobočja z zmernim naklonom, zlasti pa severna pobočja, na katera je močan južni veter odlagal sneg. Nižje pa je snežna odeja mokra in marsikje premočena do tal, zlasti na strmih pobočjih in grapah se bodo še prožili plazovi mokrega snega in zdrsni plazovi.