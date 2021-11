Zimske razmere po državi: zaradi snegoloma so imeli gasilci polne roke dela

Zaradi novozapadlega snega so imeli na območju občin Solčava, Velenje, Vojnik, Kranj, Naklo, Lovrenc na Pohorju, Podvelka, Ravne na Koroškem, Hrastnik, Sveta Ana, Žalec in Maribor precej dela gasilci in druge službe, poroča Uprava za zaščito in reševanje. Regijski centri za obveščanje po državi so po dosedaj znanih podatkih zabeležili 17 dogodkov in aktivirali 11 prostovoljnih in eno poklicno gasilsko enoto. Gasilci so imeli največ dela z odstranjevanjem podrtih dreves, ki so se pod težo snega podrla na cestišča in ovirala promet.