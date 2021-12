Za nami raznoliko vremensko dogajanje: ponekod dež, drugod snežni metež

Tako se je po najnižjih delih dolin in kotlin sneg pogosto mešal z dežjem ali pa je celo prevladoval dež, že kakšnih 100 ali 200 metrov višje pa so imeli pravi snežni metež, v katerem je v kratkem čas zapadlo več kot 10, marsikje v južni Sloveniji, kjer so bile padavine ob prehodu hladne fronte najobilnejše, pa celo več kot 20 centimetrov snega.

Dobrih 20 centimetrov snega na 35 centimetrov podlage je zapadlo tudi na območju Rateč in Kranjske Gore, kjer je močno snežilo že včeraj čez dan. In medtem ko so višje lege v zadnjih 24 urah dobile novo zajetno pošiljko snega, pa je po nižinah za pravo zimsko idilo zmanjkalo le nekaj desetink stopinje Celzija. Še največ snega je v krajih pod 500 metri nadmorske višine zapadlo na Notranjskem in Dolenjskem – v Logatcu 12, na Vrhniki 11, v Novem mestu pa pet centimetrov.

Do jutra so padavine povsod ponehale, skupaj s padavinami so se začeli umikati tudi oblaki. Zaradi razjasnitve bo v krajih s snežno odejo prihajajoča noč zelo mrzla. Na mrazu izpostavljenih legah Notranjske in Kočevske se bo lahko živo srebro spustilo tudi pod -15 stopinj Celzija. Drugod bodo temperature od -7 do -3 stopinje Celzija, malo nad ničlo bo le ob morju.

Kaj nas čaka?

Po mrzlem in marsikje meglenem začetku dneva bo oblačnost jutri čez dan naraščala. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter, ki bo že naznanjal novo spremembo vremena. Ta nas bo dosegla v noči na nedeljo, ko nas bodo od jugozahoda zajele nove padavine, ki se bodo nadaljevale tudi v nedeljo čez dan. Zagotovo bo snežilo na Gorenjskem in Koroškem, kjer lahko zapade od 10 do 20 centimetrov snega. Drugod je oblika padavin še nekoliko vprašljiva, saj se bomo nahajali na meji med toplejšo in hladnejšo zračno maso. Verjetno bo na začetku vsaj na jugu in vzhodu Slovenije deževalo, kasneje pa bo dež tudi tukaj marsikje prehajal v sneg.