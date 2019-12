S snežno pošiljko pa so pričela delovati številna smučišča, večina že od minulega konca tedna. Sezono so končno odprli tudi na Voglu in v Cerkne, pa tudi na Arehu in Mariborskem Pohorju, kjer je bila prva smučarska pokušina na otroškem poligonu že minuli vikend. Glede na število smučarjev, so ti spust po pohorskih strminah težko pričakovali, otvoritev pa je imela tudi dobrodelni značaj.