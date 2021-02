Snemalcu Nove TV preprečili snemanje izjave SD

Stranka SD je danes imela spletni posvet z naslovom Načrtovanje razvojnega desetletja. Na njem so se govorniki zavzeli za javno razpravo o nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost ter vključitev vseh deležnikov. Tako prek STA kot tudi prek drugih omrežij so nato medije vabili na izjavo glede posveta ob 14. uri. Z Nove TV so prav tako poslali snemalca, ki bi izjavo posnel, a je prišlo do zapleta, saj ga niso spustili naprej, da bi jo lahko posnel, in to kljub temu, da je Nova TV uradno zabeležena v razvidu medijev in ima enake pravice sodelovanja na novinarskih dogodkih kot drugi mediji.

Aleksander Rantz Nove TV nam je povedal, da so že prejšnji večer videli, da bo podana izjava, in poslali snemalca. "Tudi če pogledate pretekle mesece, našo zgodovino, smo mi te dogodke SD, tudi spletne, redno spremljali … Snemalec je malo pred napovedano izjavo poklical in rekel, da ga ne spustijo naprej." Varnostnik naj bi mu dejal, da ga ni na listi vabljenih, zato ne more naprej. Stranka SD je kasneje na družbenih omrežjih zapisala, da varnostnika ni bilo, a nekdo je snemalca vendarle ustavil. Za dogodek se sicer ni bilo treba registrirati ali napovedati prisotnosti.

Stranko SD smo prosili za pojasnila, odgovora pa še nismo prejeli. Le na družbenih omrežjih so Rantu odgovorili:"Kot veste, smo v stranki SD zaradi znanih zlorab, laži in potvarjanj s strani vašega medija že pred časom sprejeli odločitev, da z vašim medijem ne sodelujemo. Žal z načrtnim generiranjem laži in sovraštva nadaljujete. Dokler bo tako, na naših dogodkih niste dobrodošli."Razlog, ki naj bi bil vzrok za to odločitev, pa naj bi bil vezan na evropske volitve leta 2019. Rant je na to na naše vprašanje še dejal –"Kako pa bi reagirali v stranki SD, če bi na vladni konferenci prepovedali udeležbo kakšnemu mediju, ki ne bi bil povšeči vladajoči politiki?" Kot še pravijo, jim ta odločitev stranke SD ni jasna, saj so na Novi TV gostili tako Tanjo Fajon kot tudi Matjaža Hana. Za komentar smo prosili tudi Društvo novinarjev Slovenije, odgovore pa bomo objavili, ko jih prejmemo.