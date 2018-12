Sneženje bo povsod ponehalo, sledi razjasnitev in mrzlo nedeljsko jutro

Po zelo toplem začetku decembra smo končno dočakali bolj zimske temperature, ki so se jim ponekod pridružile tudi snežinke. Teh je bilo sicer marsikje v osrednji in zahodni Sloveniji premalo, da bi pobelile pokrajino, nekoliko debelejša snežna odeja prekriva le del južne in vzhodne Slovenije.

Po podatkih Agencije za okolje so danes zjutraj ob sedmi uri največ snega, in sicer 14 centimetrov, izmerili v Kočevju, deset centimetrov ga je bilo v Črnomlju, osem na Letališču Cerklje ob Krki, pet v Postojni in trije v Slovenj Gradcu.