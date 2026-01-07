Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Še vedno možne težave v prometu, na Primorskem tudi zaradi burje

Ljubljana, 07. 01. 2026 06.15 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.H. STA
Plužne in posipne službe v Ljubljani

Sneženje naj bi po večini države oslabelo, bo pa po napovedih vremenoslovcev na Primorskem in ponekod na Notranjskem potrebna previdnost zaradi močne burje. Zaradi vremenskih razmer so še vedno možni prometni zastoji in ovire, tudi v železniškem in letalskem prometu.

Po navedbah Agencije RS za okolje (Arso) bo močna burja na Primorskem pihala še do dopoldneva, v notranjosti Primorske in ponekod na Notranjskem bo prenašala sneg in gradila zamete. Na izpostavljenih legah bo lahko v sunkih presegala hitrost okoli 100 kilometrov na uro.

Zaradi močne burje so za Primorsko izdali oranžno opozorilo do 11. ure, saj lahko veter lomi veje in podira posamezna drevesa ter odkriva strehe. Možne so tudi prekinitve v oskrbi z električno energijo. Gibanje na prostem je lahko zelo oteženo in nevarno, zato na Arsu pozivajo, naj ljudje ostanejo v varnih, zaprtih prostorih, ob morebitnem gibanju na prostem pa naj se izogibajo nevarnih mest.

Sneženje, ki je v torek po vsej državi povzročilo številne težave v prometu, naj bi od zahoda postopno slabelo in do jutra marsikje ponehalo.

Preberi še Sneg ohromil promet po državi: do večera se razmere niso umirile

Zaradi zdrsov tovornih vozil je bila v torek več ur zaprta primorska avtocesta, zaradi česar je nastal dolg zastoj vozil. Še okoli polnoči je bila ta prometnica neprevozna med Razdrtim in Senožečami proti Kopru ter med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Izločanje vozil je bilo poleg na primorski avtocesti potrebno tudi na štajerski, pomurski in dolenjski avtocesti.

Zaradi plužnih in posipnih skupin na delu je promet upočasnjen. Na prometnoinformacijskem centru ob tem pozivajo voznike, da teh vozil ne prehitevajo.

Kot so zvečer sporočili s Slovenskih železnic, lahko vremenske razmere povzročajo težave tudi v železniškem prometu. Na posameznih odsekih prog lahko prihaja do nepričakovanih zapor posameznih tirov ter vpeljave počasnih voženj za zagotavljanje varnosti, kar povzroča zamude v prometu.

Zaradi vremenskih razmer so na brniškem letališču v torek zvečer odpovedali vseh sedem večernih letov. Kot je poročal portal N1, je površina letaliških stez popolnoma zaledenela, zato letala ne morejo varno pristajati ali vzletati. Zaradi nepredvidljivega vremena ni bilo mogoče napovedati, kdaj bo letalski promet spet stekel.

sneg ceste promet vreme

Soočenje parlamentarnih strank: O čem bomo odločali na prihodnjih volitvah?

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
John Lydon o smrti žene: punk legenda odkrito o bolečini
Zakaj nekateri stari starši nočejo več čuvati vnukov?
Zakaj nekateri stari starši nočejo več čuvati vnukov?
Mama je mislila, da sem mrtev – iskrena zgodba Zlatana Ibrahimovića
Mama je mislila, da sem mrtev – iskrena zgodba Zlatana Ibrahimovića
Edini v državi: denarna pomoč ob rojstvu, nato še ob vstopu v vrtec in šolo
Edini v državi: denarna pomoč ob rojstvu, nato še ob vstopu v vrtec in šolo
zadovoljna
Portal
Lepa igralka po ločitvi zanika govorice o novem razmerju
Dnevni horoskop: Ovni bodo poslušali srce, dvojčki so deležni podpore
Dnevni horoskop: Ovni bodo poslušali srce, dvojčki so deležni podpore
Socotra: rajski otok v senci jemenske državljanske vojne
Socotra: rajski otok v senci jemenske državljanske vojne
To so najlepši zimski stajlingi z ljubljanskih ulic
To so najlepši zimski stajlingi z ljubljanskih ulic
vizita
Portal
Diagnoza, ki je ni pričakovala
Kratki videi dokazano škodujejo otroškim možganom
Kratki videi dokazano škodujejo otroškim možganom
Zahrbtni vplivi nizkih temperatur in ključni ukrepi za zaščito najranljivejših
Zahrbtni vplivi nizkih temperatur in ključni ukrepi za zaščito najranljivejših
Kako prepoznati nezdrave prehranske navade?
Kako prepoznati nezdrave prehranske navade?
cekin
Portal
Nemške marke na podstrešju: skrivate dragoceno bogastvo?
Upokojevanje v letu 2026 - vse, kar morate vedeti
Upokojevanje v letu 2026 - vse, kar morate vedeti
Olajšava za vzdrževane družinske člane 2025
Olajšava za vzdrževane družinske člane 2025
Nemci sedaj še bogatejši: zasebno premoženje preseglo 10 bilijonov evrov!
Nemci sedaj še bogatejši: zasebno premoženje preseglo 10 bilijonov evrov!
moskisvet
Portal
Našli so jo mrtvo
Tehnologija: kaj lahko pričakujemo v letu 2026?
Tehnologija: kaj lahko pričakujemo v letu 2026?
Zakaj bi morali jemati omega-3?
Zakaj bi morali jemati omega-3?
Slovenec med deseterico najboljših na svetu
Slovenec med deseterico najboljših na svetu
dominvrt
Portal
Ste že pospravili božično drevo?
Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas
Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas
Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj
Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
okusno
Portal
Priljubljena jed avstrijskih smučišč je ideja za popolno zimsko kosilo
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
To je najbolj iskani recept leta 2025
To je najbolj iskani recept leta 2025
Popolna enolončnica za hladne dni
Popolna enolončnica za hladne dni
voyo
Portal
Izgubljeno mesto
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Babilon
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1428