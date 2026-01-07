Še vedno možne težave v prometu, na Primorskem tudi zaradi burje

Po navedbah Agencije RS za okolje (Arso) bo močna burja na Primorskem pihala še do dopoldneva, v notranjosti Primorske in ponekod na Notranjskem bo prenašala sneg in gradila zamete. Na izpostavljenih legah bo lahko v sunkih presegala hitrost okoli 100 kilometrov na uro.

Zaradi močne burje so za Primorsko izdali oranžno opozorilo do 11. ure, saj lahko veter lomi veje in podira posamezna drevesa ter odkriva strehe. Možne so tudi prekinitve v oskrbi z električno energijo. Gibanje na prostem je lahko zelo oteženo in nevarno, zato na Arsu pozivajo, naj ljudje ostanejo v varnih, zaprtih prostorih, ob morebitnem gibanju na prostem pa naj se izogibajo nevarnih mest.

Sneženje, ki je v torek po vsej državi povzročilo številne težave v prometu, naj bi od zahoda postopno slabelo in do jutra marsikje ponehalo.