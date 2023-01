Sneženje ponehalo, v gorah velika nevarnost snežnih plazov

Po ponedeljkovi obilni snežni pošiljki, ki je na cestah nemalo preglavic povzročila tudi ponoči, se je vreme proti jutru umirilo. Na območju občine Podvelka so zaradi poškodovane elektrodistribucijske infrastrukture odjemalci ostali brez dobave električne energije. V večjem delu gora še vedno ostaja velika nevarnost proženja snežnih plazov, snežne in plazovne razmere so zelo zahtevne, opozarja Agencija RS za okolje. Prav tako večji del Slovenije prekriva debela snežna odeja. Po nižinah bo sicer danes povečini deževalo, sneg pa se bo znova pojavil nad nadmorsko višino 500 metrov.

Zaradi ponedeljkovega sneženja je večji del Slovenije še vedno prekrit z debelo snežno odejo. Obilno sneženje je ponoči povzročilo precej preglavic enotam gasilcev, cestnim podjetjem in drugim službam predvsem na območju Štajerske, Koroške, Zasavja in Dolenjske. Preko cestišč se je po do sedaj zbranih podatkih podrlo več kot 163 dreves. Regijski centri za obveščanje so zabeležili 58 dogodkov in za sanacijo posledic na terenu aktivirali 36 prostovoljnih in tri poklicne gasilske enote. Na območju občine Podvelka so zaradi poškodovane elektrodistribucijske infrastrukture odjemalci ostali brez dobave električne energije. Zaradi podrtega drevja in obilnega snega je bilo zaprtih tudi nekaj cest, poškodovano eno vozilo, v Ždinji vasi v občini Novo mesto pa je sneg ogrožal streho objekta, so še navedli v centru za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje.

icon-expand Sneg po Sloveniji FOTO: Damjan Žibert

Na cestah medtem ostajajo zimske razmere. Zaprta je cesta čez prelaz Vršič, na avstrijski strani prelazov Korensko sedlo, Ljubelj in Jezerski vrh so obvezne verige. Popolne zapore cest zaradi odstranjevanja snega in podrtega drevja so medtem tudi na relacijah Ožbalt - Kapla,Ig - Rakitna, Ruta - Lovrenc na Pohorju - Rogla, Solčava - Črna na Koroškem na odseku Koprivna - Sleme, Graška Gora - Šmiklavž, Dravograd - Trbonje, Slovenj Gradec - Pungart, Ribnica - Ribniška Koča, Radlje - Radeljski prelaz. Prepoved za priklopnike in polpriklopnike pa velja na cesti Col - Črni Vrh ter na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje in Petrina. Na Primorskem bo danes sprva delno jasno, popoldne se bo pooblačilo, pihala bo šibka burja. Drugod bo oblačno, padavine se bodo od vzhoda znova razširile nad večji del Slovenije. Po nižinah bo povečini deževalo, nad nadmorsko višino okoli 500 metrov pa snežilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj Celzija.

icon-expand Slika sneg FOTO: Damjan Žibert

V ponedeljek zvečer je močno snežilo predvsem na Koroškem in Celjskem ter v krajih, ki ležijo na severni strani Pohorja, a čez noč je sneženje ponehalo. V ponedeljek je sicer največ snega zapadlo v Novi vasi na Blokah, kjer beležijo 72-centimetrsko snežno odejo, v Mežici na Koroškem je zapadlo 30 centimetrov snega, snežna odeja je tako zdaj debela 50 centimetrov, v bližnjem Slovenj Gradcu pa je čez dan večinoma deževalo, zato se je tam snežna odeja z jutranjih 23 stanjšala na 16 centimetrov. V večjem delu gora ostaja velika nevarnost proženja snežnih plazov. Nevarnost namreč povzročajo napihan sneg, nov sneg in šibke plasti. Te so prisotne zlasti na osojnih pobočjih, kjer je pod debelo snežno odejo skrita stara, zato lahko zgornje plasti na posameznih mestih ob dodatni obremenitvi tudi popustijo. Zlasti nevarna pa so tudi pobočja nad gozdno mejo, kjer veter prenaša sneg in gradi nove snežne nanose. Že pod majhno obremenitvijo se lahko namreč sproži kložast snežni plaz, plazovi pa se na strmih pobočjih prožijo tudi spontano. Pod nadmorsko višino okoli 1500 metrov pa so nevarna predvsem strma travnata pobočja. Snežne in plazovne razmere so zelo zahtevne.