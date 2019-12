ANIMACIJA: Sneži po vsej državi, burja gradi snežne zamete

Glavnina padavin je naše kraje dosegla pozno popoldne in zvečer, ko se je od severa tudi nekoliko ohladilo, ob čemer je dež tudi po nižinah vzhodne in južne Slovenije začel prehajati nazaj v sneg.

Večji del Slovenije je že včeraj zvečer pobelil prvi sneg. Padavine so v drugem delu noči večinoma ponehale, a le za kratek čas. Že dopoldne je snežilo v zahodni in osrednji Sloveniji ter se čez dan razširile čez vso državo.

Trenutno najmočneje sneži na zahodu in jugu države, močno sneženje naj bi vztrajalo nekaj ur. Na Primorskem je ob tem zapihala zmerna do močna burja, ki naj bi v drugi polovici noči hitro oslabela. Do takrat pa lahko na izpostavljenih mestih posamezni sunki dosežejo tudi nad 100 km/h. Na prehodu med Notranjsko in Primorsko burja ob sneženju gradi snežne zamete, opozarja Uprava za zaščito in reševanje.

Razmere v prometu so zato zelo zahtevne. "Danes, v večernem in nočnem času na relaciji avtoceste med Črnim Kalom in Uncem pričakujemo obilno sneženje in močno burjo. Zaradi poslabšanja voznih razmer bodo nastale zgostitve v prometu in občasni zastoji," opozarjajo na prometno-informacijskem centru. Voznikom polagajo na srce, naj se na pot odpravijo le primerno opremljeni.

V drugem delu noči se bo veter hitro polegel, skupaj s snežinkami pa se bo umikala tudi oblačnost.

Vremensko dogajanje je še dodatno razgibal okrepljen jugo, ki je ob kombinaciji polne lune in nizkega zračnega tlaka poskrbel za povišano plimovanje morja. Po napovedih Arsa lahko morje danes med 21. in 24. uro poplavi najnižje dele obale.

Koliko snega lahko zapade?

Ker bo šlo za zelo mejno situacija, bo višina snega po Sloveniji zelo raznolika, je dopoldne napovedal naš hišni prognostik Rok Nosan: "Že manjše spremembe temperature, jakosti padavin in hitrosti vetra v spodnji plasti ozračja bodo pomenile za nekaj sto metrov višjo ali nižjo mejo sneženja."

Izračuni meteoroloških modelov so kazali, da bo ob prehodu fronte pozno popoldne in zvečer zagotovo snežilo v pasu med zgornjo Gorenjsko, Notranjsko, Kočevsko in Dolenjsko, kjer bo lahko nad nadmorsko višino okoli 600 metrov zapadlo od 20 do 40 centimetrov snega. Nižje naj bi bila snežna odeja zaradi nekoliko višje temperature zraka in mešanja snega z dežjem bolj skromna. Po nižinah večjega dela države je model predvideval od pet do 15 centimetrov mokrega snega. Večina izračunov je najmanj snega namenjala Štajerski in Prekmurju, kjer bi lahko najnižji deli kotlin ostali kopni, medtem ko bi lahko v okoliškem gričevnatem svetu zapadlo več kot 10, morda celo 20 centimetrov snega.

Sledila bo močna otoplitev

Obisk zime bo le kratkotrajen, saj bomo že ob koncu tedna prišli pod vpliv občutno toplejših jugozahodnih vetrov, ki bodo nad nami vztrajali kar nekaj časa. V soboto bo v višjih legah in na Primorskem sončno, po nižinah pa se bo vsaj dopoldne zadrževala megla ali nizka oblačnost, ki bo lahko nad osrednjo Slovenijo vztraja tudi ves dan. Od nedelje bo spet bolj oblačno, na zahodu tudi s kakšno kapljo dežja. Temperature bodo vse višje in bodo v prihodnjem tednu v vzhodni Sloveniji in ob morju lahko presegle 15 stopinj Celzija. Ob morebitnih padavinah bo meja sneženja visoko, občasno bo deževalo tudi v visokogorju.

