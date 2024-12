Sneži tudi pri južnih sosedih: sneg in orkanski veter ovirata promet

Zaradi orkanskega vetra je trenutno za ves promet zaprt del avtoceste od Zagreba proti Dalmaciji, in sicer med razcepoma Sveti Rok in Posedarje. Za vse skupine vozil velja prepoved vožnje tudi na Krškem mostu in na delu Jadranske magistrale med Senjem in Sveto Marijo Magdaleno.

Ceste so v večjem delu države mokre ali vlažne in spolzke. Sneg pada v Liki, Gorskem kotarju, notranjosti Istre, osrednjem delu države, Slavoniji in v dalmatinskem zaledju, je davi sporočil hrvaški avtoklub (Hak).

Zaradi zimskih razmer in orkanskega vetra trenutno tudi ni prevozne ceste za tovornjake s priklopniki in vlačilce iz notranjosti proti Istri in Reki ter Dalmaciji in obratno. Med razcepoma Delnice in Kikovica na avtocesti med Reko in Zagrebom je vožnja medtem dovoljena samo za osebna vozila. Zaradi velikih nanosov snega in močnega vetra je za vsa vozila neprevozna tudi večina državnih cest skozi Liko.

Na obali piha orkanska burja. Prekinjene so številne trajektne povezave, na mostovih in v podvozih pa je mogoča poledica. Hac voznike zato opozarja, naj prilagodijo hitrost vožnje razmeram na cesti, na pot pa naj se ne odpravljajo brez predpisane zimske opreme.

Vreme bo po napovedih DHMZ danes večinoma oblačno in vetrovno z dežjem in snegom. V notranjosti, predvsem v Slavoniji in goratih predelih države, bo nastala debelejša snežna odeja. Na Jadranu so možne plohe z obilnejšimi padavinami in orkanski veter.

Sneg od nedelje zvečer pada tudi v delih Bosne in Hercegovine ter je že povzročil težave na številnih cestah po državi. Nekatere ceste so zaprte za ves promet, podobne razmere so tudi na mejnih prehodih, kjer ponekod velja prepoved vožnje za tovorna vozila, poroča sarajevski portal Klix.ba.