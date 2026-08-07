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Snežič kazensko ovadil Goloba

Ljubljana, 07. 08. 2026 20.10 pred dvema dnevoma 1 min branja 60

Avtor:
Manca Turk
Rok Snežič

Rok Snežič proti Robertu Golobu. Davčni svetovalec je kazensko ovadil nekdanjega predsednika vlade, ker je po njegovem mnenju zlorabil uradni položaj, ko je nekdanja vlada izraelskemu premierju Netanjahuju in nekdanjemu predsedniku Republike Srbske Dodiku prepovedala vstop v Slovenijo. Potezi Golobove vlade je opisal kot "islamofilni" in politično motivirani. In kako mu odgovarja Robert Golob?

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KOMENTARJI60

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niktalop
09. 08. 2026 20.17
Snežič, kot sozapornik z Janezom Janšo, se sedaj repenči ker je njegov frend na oblasti. V vsaki pravni državi, kjer sodišča izrekajo kazni na podlagi dokazov, bi bila z Janšo še sedaj v zaporu.
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0 0
Jožajoža
09. 08. 2026 11.53
Sedaj ti lopovi počno vse,kar je možno.imajo reźimsko policijo,tožilstvo in sodstvo.le ustavno sodišče je še neutralno
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+1
2 1
Tami69
09. 08. 2026 12.14
Si mislil,da je levajzarsko,al !
Odgovori
-3
0 3
Tami69
09. 08. 2026 12.41
Se ponavljaš ves…tema v glavi ali majhen besedni zaklad? Pri levakih to ni nič novega…
Odgovori
-1
1 2
Bella Ciao1
09. 08. 2026 11.16
Kdo je tu kriminalni psihopat vemo vsi.
Odgovori
+1
3 2
Tami69
09. 08. 2026 11.39
Sem opazil,da je nekaj narobe z taubijem samo nisem imel diagnoze. Res ti hvala!
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-1
1 2
zrela hruška
09. 08. 2026 10.52
po videzu izgleda sposoben možakar spominja na podpornika ali člana sds?! 😁🤔
Odgovori
+4
6 2
natas999
08. 08. 2026 17.51
ubogi lažnjivi robi
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+3
6 3
zrela hruška
08. 08. 2026 17.07
snežko delat se spravi. 😁😅
Odgovori
+2
6 4
PEPINA
09. 08. 2026 18.24
Preden izusti kako besedo naj plača nam davkoplačevalcem tisto kar je dolžan potem naj trobi
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0 0
zibertmi
08. 08. 2026 16.21
in vse bomo plačali davkoplačevalci,kot do sedaj ,ko je vse tožbe izgubil,tale človek v osebnem stečaju.
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+5
7 2
don_ludvik
08. 08. 2026 15.50
bravo
Odgovori
+1
3 2
zavetnik
08. 08. 2026 15.30
Ttami 69 ti si v Temi 69 od rojstva
Odgovori
+2
5 3
Tami69
09. 08. 2026 11.44
Temo imaš ti v glavi od rojstva!
Odgovori
-2
0 2
zavetnik
08. 08. 2026 15.27
A je plačal sodno takso ali je šlo na račun davkoplačevalcev ali na račun kljukjca
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+3
5 2
Bella Ciao1
08. 08. 2026 14.26
Desničarski ponos...bravo katoliki.
Odgovori
+1
6 5
Kardinal v Kristusu
08. 08. 2026 13.34
Še vedno ni popolnoma jasno, iz kje se gospod Snežič in gospod Janša poznata.
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-3
3 6
Bbcc12
08. 08. 2026 13.39
Res je in to popolnoma slepim in gluhim.
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+2
5 3
Ne hodimnavolitve
08. 08. 2026 14.01
Sta oba potrdila pred kamerami, da sta se spoznala na Dobu, ker sta si delila sobo. In beseda da besedo, sta takoj našla skupno točko "krivosodje" .
Odgovori
+7
9 2
Kardinal v Kristusu
08. 08. 2026 14.38
Janez za rešetkami? nemogoče! Čudno da ni prej zastaralo...
Odgovori
+6
8 2
zorkom
08. 08. 2026 19.35
bi morda lahko v slovenščini.od kod ne pa iz kje ?
Odgovori
+1
1 0
tony soprano
09. 08. 2026 18.39
Kardinal, od tam, kjer bi še dandanes morala oba imeti prijavljen stalni naslov
Odgovori
0 0
odpisani zasedli vlado
08. 08. 2026 13.22
Hahaha temu je pa že naškodila ukinitev Šutarjevega zakona.Opečeni v Žabjaku nadaljujejo z streljanjem pa se snežič obrača po njihovi smeri nedotakljivosti.
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-1
2 3
Ne hodimnavolitve
08. 08. 2026 12.55
? Le kaj bi še izvedeli, če bi njegova bivša spregovorila? Po ločitvi se to rado zgodi.
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+3
5 2
petb
08. 08. 2026 12.47
Kako lahko velik davčni dolžnik koga ovadi?
Odgovori
+5
9 4
PEPINA
09. 08. 2026 18.26
res je, njegove ovadbi bi morali takoj zavrnit do poplačila dolga in pika,,,,,,,,,,,,,,,,,
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0 0
SLObunkeljn
08. 08. 2026 12.45
Pa v kaki državi jaz živim, da je ta lopov še zmeraj na prostosti in bogato živi, čeprav je uradno insolventen. To je posmeh vsem Poštenim državljanom.
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+6
9 3
Tami69
08. 08. 2026 14.56
Al ,da bi taubija že morali zdavnaj zapret?
Odgovori
-3
1 4
kapljač1
08. 08. 2026 12.31
Janšev scenarij, brez njegovega JA, vsi okoli Janše nehajo dihati in iti na veliko potrebo.
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+5
8 3
Jožajoža
08. 08. 2026 11.22
Njegova prijatrljica prijatelj kraljica ošabnosti', Katja oz karl kokot, ki je s 897 glasovi postala vodja poslanske skupine in po njihovem mnenju 'začela dokazovati, da za politično prepotentnost ne potrebuješ ne podpore, ne sposobnosti ne osnovnega dostojanstva'. In izobrazbe.
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+5
10 5
Tami69
08. 08. 2026 14.58
Izobrazbo ima kokotova za tri tvoje joza2x!
Odgovori
-6
1 7
Jožajoža
08. 08. 2026 15.50
??????kupljeno v reki.čydno,ds se svojo ",izobrazbi" ni mogla preživljati
Odgovori
+2
2 0
Tami69
09. 08. 2026 11.42
Tako kot taubi, kljukec,fajonka,Han,šivilja,parčon,sajasti…..
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0 0
mali.mato
08. 08. 2026 09.59
Bravo Rok! Vse po spisku iz prejšnje vlade je treba dat pred sodišče!
Odgovori
-12
3 15
Kameleon Kiddo
08. 08. 2026 10.28
Preseli se v živalski vrt
Odgovori
+7
10 3
mali.mato
08. 08. 2026 13.48
Ti pa v kurnik.
Odgovori
-4
1 5
Lock Down
08. 08. 2026 13.56
V kurniku smo že, vemo kdo nam vlada.
Odgovori
+4
5 1
Bbcc12
08. 08. 2026 09.53
Snežič naj ovadi sebe ima več kot preveč masla na glavi.
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+11
14 3
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