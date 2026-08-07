Slovenija
Snežič kazensko ovadil Goloba
Rok Snežič proti Robertu Golobu. Davčni svetovalec je kazensko ovadil nekdanjega predsednika vlade, ker je po njegovem mnenju zlorabil uradni položaj, ko je nekdanja vlada izraelskemu premierju Netanjahuju in nekdanjemu predsedniku Republike Srbske Dodiku prepovedala vstop v Slovenijo. Potezi Golobove vlade je opisal kot "islamofilni" in politično motivirani. In kako mu odgovarja Robert Golob?
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