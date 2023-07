Snežič oproščen overitve lažne vsebine pri posojilni pogodbi

Zdaj pa so izvedenci dokazali, da si je Snežič denar od Vuka res izposodil in da ne gre za fiktivno listino, zato je sodišče Snežiča oprostilo. "Zadeva je pravnomočna, saj tožilstvo ni napovedalo pritožbe, ker zadeva absolutno zastara 20. avgusta, torej čez dober mesec," nam je sporočil.

Obtožnica, ki jo je zastopalo specializirano tožilstvo, je Snežiču očitala, da je skupaj z Vukom storil kaznivo dejanje overitve lažne vsebine v sostorilstvu, s tem, da sta 8. aprila 2013 notarki predložila 93 po oceni tožilstva lažnih potrdil oz. zadolžnic ter lažno Novacijsko in posojilno pogodbo, iz katere izhaja, da je Vuk po navodilu družbe DNV Snežiču izročil skupno 5.387.712,93 evra. "Predloženi dokazi nesporno dokazujejo, da Miran Vuk tega denarja ni nikoli izročil Snežiču in da slednji ni nikoli za družbo DNV kupil različnih vrednostnih papirjev. S tem sta spravila notarko v zmoto in dosegla, da je ta v javni in poslovni listini potrdila kar koli lažnega," se je glasila obtožnica.

"To je v zadnjih dveh letih že tretja zaporedna zmaga mene proti specializiranemu tožilstvu. Pred letom je tožilstvo samo umaknilo obtožnice za ponareditev listin in poslovno goljufijo, saj že v preiskavi ni bilo dokazov, da bi jaz storil obe kaznivi dejanji. Tudi za omenjeni kaznivi dejanji je specializirano tožilstvo pri meni izvajalo hišne preiskave. Tožilka je na sodišču sama priznala, da sem jaz kot ddr. prava na tožilstvu voden kot primer Pp (posebnega pomena). Tega kazenski zakonik ne ureja in za moje pojme je to maltretiranje mene in zloraba položaja s strani tožilstva," je še dodal.

Snežič, ki ga v vseh postopkih zastopala odvetniška pisarna Korošec, je opozoril tudi na anomalijo, da je obtožnico na okrajnem sodišču zastopalo specializirano tožilstvo, kar je v nasprotju z Zakonom o državnem tožilstvu, saj ta dovoljuje zastopanje izključno na okrožnem sodišču.

Stroški postopka, v katerem so bili angažirani trije izvedenci in dva odvetnika, bodo davkoplačevalce stali približno 30.000 evrov, je opozoril in napovedal, da bo od države terjal odškodnino tako za policijsko pridržanje kot za hišne preiskave.