Slovenija

Snežič ovadil Kordiša in policijo zaprosil za varovanje

Ljubljana, 01. 02. 2026 12.54 pred 21 minutami 2 min branja 62

Avtor:
U.Z. STA
Snežič in Kordiš

Rok Snežič je podal kazensko ovadbo zoper poslanca Miho Kordiša, obenem pa policijo zaprosil za varovanje. Kordišev zapis na družbenem omrežju Facebook, v katerem je ta med drugim zapisal, da bi morali Snežiča in njemu podobne zapreti ter jim zapleniti premoženje, namreč dojema kot grožnjo. Kordiš je prepričan, da bo ovadba padla. "Gre za to, da kriminalcu upamo reči kriminalec," pravi.

Miha Kordiš je na Facebooku zapisal, da "kriminalni Šutarjev zakon rubi socialno pomoč mamicam samohranilkam in klošarjem, ki nimajo za kurjavo. Ker so šli kdaj čez rdečo prek prehoda za pešce. Dejanski kriminalci, kot je Rok Snežič, se dalje sprehajajo naokoli. Nedotaknjeni. Nedotakljivi," je zapisal.

"Da, Roka Snežiča in njemu podobne bomo zaprli in jim zaplenili premoženje," je dodal poslanec in vodja stranke Mi, socialisti.

Rok Snežič je zaradi zapisa na Facebooku ovadil Miho Kordiša.
Rok Snežič je zaradi zapisa na Facebooku ovadil Miho Kordiša.
FOTO: Aljoša Kravanja

Snežič ocenjuje, da gre za grožnjo, zato je zoper Kordiša podal kazensko ovadbo. Ker gre za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, poziva policijo in tožilstvo, da ukrepata, izhaja iz ovadbe, ki jo je posredoval Snežič. 

Policijo tudi prosi, da mu zagotovi varovanje.

Kordiš: Kriminalcu upamo reči kriminalec

Kordiš je v odzivu dejal, da je prepričan, da bo kazenska ovadba "padla". Po njegovih besedah je Snežič znan goljuf, ki ga "poskuša utišati". Spomnil je, da ga je Snežič nedavno še drugič tožil zaradi razžalitve, potem ko je prvo takšno tožbo na sodišču izgubil.

"Še vedno ni poravnal sodnih stroškov in po poročanju medijev državi še vedno dolguje pol milijona evrov, kljub temu pa vedno znova najde sredstva za vlaganje novih tožb," je še dejal poslanec in zavrnil Snežičeve očitke o grožnji.

"Gre za to, da kriminalcu upamo reči kriminalec. Mi, socialisti ne prenašamo krivic in bomo poskrbeli, da se ne bodo več dogajale," je sklenil.

Miha Kordiš
Miha Kordiš
FOTO: Aljoša Kravanja
rok snežič kazenska ovadba miha kordiš zapis facebook

KOMENTARJI62

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nidani
01. 02. 2026 13.37
Večji lopov, bolj ga janšisti ščitijo! Očitno je Janković prepošten...🤣
Odgovori
0 0
Bolfenk2
01. 02. 2026 13.36
Edino dobro od Kordiša, da se bodo sedaj glasovi levičarskih skrajnežev delili med MiSocialisti in Levico. Z malo sreče več nihče ne pride v parlament, da si slovensko gospodarstvo in slovenski delavec malo opomoremo.
Odgovori
-1
0 1
Verus
01. 02. 2026 13.35
če ti človek ni všeč, če te fizično asociira na kaksen film, to še ne pomeni, da je kriminalec. Za biti kriminalec mora obstajati kaznivo dejanje. Nehajte uporabljati besede težkih pomenov za manipuliranje z ljudmi. Država pa naj končno udejanji zakone, ki jih imamo napisane. Kordiš in njemu podobni so uničili družbo, dialog pa speljali na poulično gostilniško debato, kjer kar tistemu ki nam ni vsec recemo tat, kriminalcel, hitler ipd. Sodišča naj se strogo držijo zakonov. in bo kmalu red v državi. Če je nekdo močne obrazne strukture in je podoben nekomu, ki smo ga videli kot otrok v filmu, to ne oomeni, da ga lahko označimo kar za kriminalca. Ko se bo jezikanje kaznovalo, bo red nazaj.
Odgovori
+1
1 0
Polde8
01. 02. 2026 13.35
Ah, nobenega ni škoda.
Odgovori
0 0
lakala28
01. 02. 2026 13.35
Ogabno, da bolj ne more biti. Ko se model ala snežić prikazuje kot žrtev. enako kot njegov zblojeni guru bolnik. Skratka, Kalimero2.
Odgovori
-1
0 1
Solatko
01. 02. 2026 13.34
KAJ PA JURČEK IN MILJONSKI APARTMA V LJ? KAJ PA JANKOVIČ IN MILJONI?
Odgovori
+0
1 1
Nidani
01. 02. 2026 13.35
Si falil temo?
Odgovori
+0
1 1
Nidani
01. 02. 2026 13.34
A ne bodo sveče začeli vpiti, da gre za predvolilno potezo? Aja, Snežić je vaš...😅
Odgovori
+0
1 1
PomisliNaSonce
01. 02. 2026 13.32
Priviligiranim tičkom in prišlekom nima smisla pozornost dajat... naj se tožijo, sj druzga ne znajo :)
Odgovori
-1
0 1
iskriv
01. 02. 2026 13.31
Sredi Maribora Snežić gradi vilo , pa nima za preživetje , kot pravi sam , da živi od socialne podpore , vozi pa se z Massaratijem , ta Janšev veliki prijatelj in svetovalec iz zapora kjer sta se spoznala , je velik blefer , lažnivec in prevarant , je utajevalec davkov , baje je dvakratni doktor znanosti na področju ekonomskih ved smer davki .
Odgovori
+0
4 4
Bolfenk2
01. 02. 2026 13.37
Vsekakor večja kapaciteta od Kordiša.
Odgovori
0 0
macolagobec
01. 02. 2026 13.31
Snežič politično bilda Kordiša. Ali sta se tako zmenila ali pa je Snežič tolk neumen, da tega ne ve.
Odgovori
+1
1 0
ImamLastnoMnenje
01. 02. 2026 13.30
Dokazani, večkrat obsojeni kriminalec, ki se druži z večkrat pravnomočmo obsojenim kriminalcem iz slovenske politike, s katerim sta se spoznala v zaporu....ptiči iste vrste letajo skupaj!
Odgovori
+1
2 1
progresivnidaveknastanovanja
01. 02. 2026 13.30
Roko na srce in si priznajte. Kdo od vas, ce bi bil bogat bi mirno gledal kako se krade vas denar iz drzavne blagajne? Potem pa moras z laznimi priznanji prosit vlado za drobtinice kot spreobrnjeni pececnik. Snezic ni nobenemu ni ukradel, samo nase oblasti si tako predstavljajo, saj vidite da Romom z racuna kradejo preživetvena sredstva, da si lahko izplacajo bozicnico.
Odgovori
-3
0 3
Bolfenk2
01. 02. 2026 13.30
Snežič je naredil dva doktorata in imel uspešno podjetje. Ali je baraba ali ne je drugo vprašanje, vsekakor pa je v življenju nekaj naredil in ustvaril. Tale uličar Kordiš pa nikoli ni nič naredil.
Odgovori
+1
4 3
Malek
01. 02. 2026 13.32
Kupil doktorata, poglej, na katerih fakultetah ga je zagovarjal, SDS fakukteta in Bosna.
Odgovori
+2
4 2
LukaS8
01. 02. 2026 13.30
Snežič bi moral biti v zaporu že zdavnaj. Pa je prepisal premoženje ženi, babici itd... nekje na Kajmanskih ima račun. In če kdo kaj reče ga toži. Že samo povezava Snežič-Janša je povedna. Kordiš pa pač pove tako kot je.
Odgovori
+2
3 1
a res je
01. 02. 2026 13.30
Tale ovadba ne vem, če ima kakšne možnosti na sodišču.
Odgovori
+2
2 0
Alexsander6
01. 02. 2026 13.29
Avsolutno podpiram to. Snežko se povsem prosto sprehaja po Sloveniji,nihče mi nič ne more. Slovenistan.
Odgovori
+3
4 1
jank
01. 02. 2026 13.29
Uf, kako je Kordiš nategnil Snežiča. Kako butasto je reagiral? Kaj takega si je Kordiš lahko samo želel, saj mu je iz in za nič napravil izjemno reklamo.
Odgovori
+2
3 1
myomy
01. 02. 2026 13.29
Deset najrevnejših držav na svetu je kapitalističnih, ne komunističnih. Statistično dejstvo.
Odgovori
+2
3 1
Rožle Patriot
01. 02. 2026 13.31
Ne pozabit, da so Kitajci Ultra Turbo Kapitalisti .. .. Komunisti so samo še na papirju .. s svojo komunistično diktaturo. .. in očitno tudi pozabljaš, da je Kordiš socialist in ne komunist. .. Te dve stvari v dobi Mavričnih ne gresta več skupaj .. !!!
Odgovori
+2
2 0
brainiac007
01. 02. 2026 13.33
Samo je državni kapitalizem v tem je razlika
Odgovori
0 0
Arrya
01. 02. 2026 13.27
Vedno okoli volitev ta Snežič prileze iz brloga ko kak medved. Za tole zmedo bo lepo izstavil račun JJ-u, tk ko vedno pa je.
Odgovori
-1
1 2
testosteron
01. 02. 2026 13.27
Jankoviča,Janše in ostale smetane se pa ne upa lotiti tale Kordiš ?...itak pa vsi vemo, da je tale Snežinka barabin,...
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
