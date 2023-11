Je imel Snežič vpliv tudi na HSE?

V času tretje vlade Janeza Janše naj bi poleg Darsa Roka Snežiča zanimalo tudi državno podjetje HSE, elektroenergetska skupina, ki ima v lasti Dravske in Soške elektrarne, Premogovnik Velenje in Termoelektrarno Šoštanj (TEŠ). Kot razkriva portal Necenzurirano.si , naj bi Snežič dober mesec po začetku mandata Janševe vlade prek kriptirane telefonske aplikacije poslal osebi, znani v podjetniških krogih, SMS-sporočilo: " HSE imava pokrit. Je JJ dal Ksenijo Koren tja. Me je sedaj klicala, da če kaj rabim, je tam ." Korenova je sicer nekdanja Janševa dolgoletna medijska operativka, ki jo je HSE aprila 2020 zaposlil v službi za odnose z javnostmi.

Praktično takoj po imenovanju poslovodstva, januarja 2021, pa je HSE sklenil še 200 tisoč evrov vredno pogodbo z odvetniško pisarno Ketiš, Janžekovič in partnerji iz Maribora, ki v številnih sodnih postopkih zastopa Snežiča. Uradni razlog za to je bila pomoč pri odkrivanju prevar. Pisarna, ki pred tem nikoli ni opravljala večjega posla za nobeno državno podjetje, pa je v letu 2021 od HSE prejela 67.344 evrov (z DDV), še poroča Necenzurirano.si .

Snežič naj bi bil po tem, ko so nadzorniki HSE novembra 2020 direktorja Stojana Nikolića zamenjali z Viktorjem Vračarjem , redno v stikih z nekaterimi takrat ključnimi ljudmi v HSE. Portal Necenzurirano je govoril z nekaterimi od njih, ob Korenovi so izpostavili Vračarja, ki je le nekaj dni po imenovanju po poročanju medijev obiskal sedež SDS, kot tudi tedanjega člana poslovodstva Marka Štrigla , ki je na HSE prišel konec leta 2020 iz družbe ECE.

Po enem mesecu od sporočila je sledila še zamenjava vrha HSE, Snežič pa bi naj po informacijah iz več med sabo nepovezanih virov bil pozneje v tesnih stikih z dvema članoma novega poslovodstva. "Najbolj ga je zanimal razplet 758 milijonov evrov vredne tožbe HSE proti Bosni in Hercegovini zaradi nedobavljene elektrike iz tamkajšnje TE Ugljevik, v kateri so poslovno priložnost videli njegovi prijatelji iz Republike Srbske," navajajo na portalu.

Na HSE je prihajal tudi poslovnež iz Banjaluke, Stanislav Koljančić

V tem času je HSE obiskal tudi Stanislav Koljančić, poslovnež iz Banjaluke, ki ima v srbskem delu BiH v lasti gradbeno podjetje in kamnolom. Koljančić pa je obenem tudi glavni financer nove Snežičeve vile v elitnem predelu Maribora, njegovi soprogi, ki je tudi uradna lastnica vile, je za nakup gradbene parcele posodil 150.000 evrov. Od tega ji je 100.000 nakazal na bančni račun, preostalih 50.000 pa izročil v gotovini, piše portal.

Prvo hipoteko na parceli v Mariboru je vpisal 18. januarja 2021, torej v času, ko je že hodil na HSE. Na sedežu podjetja se je pogovarjal o sodelovanju pri odkupu 758 milijonov evrov vredne terjatve Slovenije do TE Ugljevik v srbskem delu BiH. Koljančić se je več sestankov udeleževal skupaj s predstavniki italijanske skupine Metallege, ki ima v BiH v lasti tovarno za proizvodnjo silicijevega jekla.

Nekateri viri so portalu povedali, da je Koljančić prišel na sestanek z določenimi zagotovili oblasti v Republiki Srbski, kjer Snežič že vrsto let poslovno deluje. Nekatere informacije kažejo, da bi lahko bil Koljančić oziroma eno njegovih podjetij, uradni kupcev zahtevkov HSE do Ugljevika, a tega ni mogoče preveriti, piše portal.

Snežič vpleten tudi v dogovore med HSE in podjetjem Amicus

V drugi polovici leta 2021, naj bi bil Snežič po več informacijah, ki jih je pridobil portal, vpleten v dogovore med HSE in podjetjem Amicus. "Šlo je za načrtovano oglaševalsko kampanjo, ki bi HSE stala od 20 do 30 tisoč evrov, a do podpisa pogodbe iz neznanih razlogov nikoli ni prišlo," pišejo.

Le nekaj mesecev pozneje pa so Slovenijo na najbolj prometnih lokacijah preplavili jumbo plakati s fotografijo vinjenega poslanca Levice Mihe Kordiša, ki naj bi jih naročil Snežič. Kako je Snežič uspel plačati stroške oglasov ob dejstvu, da je imel takrat uradno le 300 evrov mesečnih prihodkov, ni bilo mogoče izvedeti, navajajo.