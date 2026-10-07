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Slovenija

Snežič s plakati nad Luko Mesca

Ljubljana / Maribor, 07. 10. 2026 17.22 pred 33 minutami 3 min branja 22

Avtor:
STA Ti.Š.
Plakat s podobo Luke Mesca

V Ljubljani in Mariboru so se pojavili oglasni plakati po naročilu in plačilu Roka Snežiča, na katerih je upodobljen poslanec in kandidat za ljubljanskega župana Luka Mesec, kako v arabskih oblačilih uživa kokain. Mesec pravi, da zadeva ni vredna komentarja. Oglaševalska zbornica pa opozarja, da ni mehanizma za pregled vsebine plakatov.

Rok Snežič je pojasnil, da se je za obcestne plakate odločil, ker je Luka Mesec v zadnji oddaji Tarča na TV Slovenija "predstavniku SDS Luki Simoniču zabrusil, da SDS pred vsakimi volitvami v boj pošlje svojega kriminalca Snežica, da uničuje L(l)evico".

"Z 'jumboti' sem vrnil razžalitev Mescu. Po 158. členu kazenskega zakonika namreč ni kaznivo dejanje, če nekdo vrne razžalitev, ki je je bil deležen" je utemeljil Snežič.

"Nevredno komentarja," pa se je po navedbah stranke Levica na današnje plakate odzval Mesec.

Plakat s podobo Luke Mesca
Plakat s podobo Luke Mesca
FOTO: POP TV

Podobo s plakata bi lahko pojasnjevala Snežičeva nedavna poteza, ko je brezplačno v last prevzel podjetje poslanca Borisa Mijiča Progros ter ga preimenoval v Klukec in za glavno dejavnost določil rejo kamel, ter izjava Dušana Smodeja, ki mu sodijo med drugim zaradi obtožb o spolnem nasilju, da je Mesca videl, kako je užival kokain. Napis "ljubljanski paša" na plakatu bi lahko pojasnjevalo dejstvo, da bo Mesec kandidiral za župana Ljubljane.

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To še zdaleč niso prvi (politični) plakati z žaljivo vsebino. Kot pravijo na Oglaševalski zbornici Slovenije, država nima vzpostavljenega splošnega predhodnega 'filtra', ki bi pregledal vsak zunanji politični plakat in preprečil žaljive ali druge sporne vsebine. Mehanizmi so večinoma naknadni in so odvisni od tega, kakšna je sporna vsebina.

Če bi lahko šlo za sovražni govor, rasizem, antisemitizem in podobno, pridejo v poštev določbe kazenskega zakonika. Oglaševalska zbornica opozarja, da vsaka žaljiva ali neokusna vsebina še ni kaznivo dejanje po 297. členu kazenskega zakonika, ki določa kaznivo dejanje javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. "Pri političnem plakatu je treba presoditi konkretno vsebino, kontekst in zakonske znake kaznivega dejanja," je danes povedala izvršna direktorica zbornice Mojca Briščik.

Če gre za žalitev konkretnega posameznika, po njenih besedah v poštev pridejo predvsem kazenskopravna zaščita časti in dobrega imena ter civilnopravno varstvo osebnostnih pravic. "Država nima organa, ki bi pred objavo odločil: 'Ta napis je žaljiv, zato ga ne smete objaviti.' Če nekdo meni, da plakat nedopustno posega v njegove pravice, lahko pride do naknadnega pravnega postopka. Pri ostrem političnem vzdevku pa je treba presojati mejo med dopustno politično kritiko, žaljivostjo in morebitnim protipravnim posegom v osebnostne pravice," pravi Briščikova.

Pri političnih plakatih, če so del volilne kampanje, obstaja še poseben nadzor po zakonu o volilni in referendumski kampanji, ki določa konkretne mehanizme nadzora, vendar ti "niso splošni vsebinski cenzorski mehanizem", razlaga izvršna direktorica zbornice. Po tem zakonu mora biti na plakatu naveden naročnik vsebine in zaporedna številka plakata.

"To pomeni, da država lahko ugotovi, kdo je naročil plakat in kdo je odgovoren za kampanjo, nima pa posebne komisije, ki bi pred namestitvijo pregledala vsako politično sporočilo," je še povedala Briščikova.

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Od oktobra lani velja tudi evropska uredba o političnem oglaševanju, ki ureja tudi nespletno politično oglaševanje. Politični oglasi morajo biti označeni in mora biti razvidno, kdo je sponzor oziroma naročnik in na katero kampanjo se oglas nanaša. Za izdajatelje političnega oglaševanja uredba predvideva tudi mehanizem za opozarjanje na potencialno nezakonite politične oglase. Ni pa uredba uvedla splošnega preverjanja vsebine političnih oglasov.

Oglase lahko sicer na podlagi pritožb obravnava oglaševalsko razsodišče pri oglaševalski zbornici, ki pa 'skrbi' za samoregulacijo in oglase presoja glede na določbe oglaševalskega kodeksa – ta med drugim ne obravnava političnega oglaševanja ter ni državni mehanizem.

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KOMENTARJI22

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ricketts
07. 10. 2026 17.53
Beli prah seže v deveto vas, levuharjem tudi v nos.
Odgovori
-1
1 2
ArkaMast
07. 10. 2026 17.53
Desnica se pa ornk boji Mesca.
Odgovori
+1
1 0
kakorkoliže
07. 10. 2026 17.51
Nekomu gre Luka blazno v nos, s temi reklamami bo dobil še več glasov.
Odgovori
+1
2 1
Pajo_36
07. 10. 2026 17.51
O, naslednja stopnja predvolilne kampanije desnice. Obvladate, res, imena imate svaka čast: goljuf Snežič, Mijić, Repić, Stevanović. Čakam še kake žgečkljive slike Robojeve Tine ali kak podoben pameten manever. Odkod denar? A ni brez keša al kako?
Odgovori
+0
1 1
Bolfenk2
07. 10. 2026 17.54
Drži. Snežič ima tudi filmčke Tine na njegovi jahti. Pa tam ni kuhala ali likala, pravi Snežič. Še bo zabavno.
Odgovori
+1
1 0
patogen
07. 10. 2026 17.50
Bravo Snežič. Eden redkih plakatov, ki je tako zabaven, kot resničen hkrati.
Odgovori
+1
3 2
Primož Rus
07. 10. 2026 17.49
Svaka čast Snežiču !!!
Odgovori
-2
3 5
Bolfenk2
07. 10. 2026 17.45
Duhovito in zabavno. Bravo Snežič.
Odgovori
+1
8 7
Aijn Prenn
07. 10. 2026 17.44
Kakšen glas več pa bo dobil Luka s to reklamo.
Odgovori
+0
5 5
patogen
07. 10. 2026 17.50
Ja, ljubiteljev bele mokice...
Odgovori
-1
1 2
Cenb77
07. 10. 2026 17.42
Bravo!!! Levak zasnifan
Odgovori
+0
10 10
gongash
07. 10. 2026 17.42
Dokaz da dela dobro in dokaz da policija ne fukcionira. Če bi bi bil ta snežič že v kehi.
Odgovori
+2
9 7
patogen
07. 10. 2026 17.51
Verjetno po KZ 133 iz pokojne Jugovine? Sovražni govor?
Odgovori
-1
0 1
rahlo_nepristranski
07. 10. 2026 17.53
Zakaj pa ni lukec že v lehi in cela leva falanga ?
Odgovori
-1
0 1
ap100
07. 10. 2026 17.39
ne da ni vredno komentarja, temveč nima smisla komentirati drugače kot potrditi resnico
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+2
7 5
07. 10. 2026 17.38
posnetki iz parlamenta dokazujejo da je bil drogiran celo na sejah.
Odgovori
+5
11 6
Aijn Prenn
07. 10. 2026 17.45
Ja, nekaj je žvečil, je bil javno objavljen posnetek tega početja. Res ni primeren za predsednika DZ.
Odgovori
-1
3 4
lokson
07. 10. 2026 17.38
A sedaj se pa zgražate biciklisti, med tem pa pozdravljate Trumpov kip v Bruslju. Banda oportunistična nedonošena.
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+4
9 5
kunccix
07. 10. 2026 17.35
Odraz desnice, predvsem SDS&NSI. Zavržno, žalostno in vredno obsodbe
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-2
7 9
rahlo_nepristranski
07. 10. 2026 17.55
Kaj pa kip trumpa v bruslju te pa ne moti ane, banda levičarska
Odgovori
0 0
Justice4all
07. 10. 2026 17.32
Hahah,malo humorja in ironije mora biti...čakam še kakšnega podobnega o JJ pa Stevanoviču...se boste ob njih tudi zgražali?
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+8
11 3
zvoneti
07. 10. 2026 17.27
Bravo Luka, očitno delaš dobro, da se razni kriminalci, lažnivci in obsojenci spravljajo nate. Sedi, kokice in uživaj.
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-2
9 11
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