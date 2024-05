Snežič tokrat na sodišče v majici s podobo Jezusa Kristusa

"Prejšnjič, ko sem imel na sebi Martina Krpana, je ena od muslimanskih ambasad poslala protestno noto in me zdaj zanima, če bo kakšna afganistanska ali pa iranska ambasada poslala protestno noto," je Snežič komentiral svojo izbiro oblačil.

Davčni svetovalec in lobist Rok Snežič je na obravnavo v zasebni tožbi zoper bosansko-hercegovskega preiskovalnega novinarja Avda Avdića danes na mariborsko okrožno sodišče znova prišel v svojem slogu. Oblečen je bil v majico s podobo Jezusa, s katero je nameraval provocirati novinarja. Snežić sicer Avdića toži zaradi domnevne žaljive obdolžitve in razžalitve.

Majica ni bil edini poskus provokacije. Snežič je na sodišče prinesel tudi plakat s fotografijo novinarja Avdića: "Danes bom na sodišču pokazal plakat muslimanskega fundamentalista. Dokazujem s sliko, ki je bila posneta v Sarajevu s strani tajnih služb. Namreč za mizo sedi z znanim teroristom Osmanom Mehmedagićem, ki je na črni listi Združenih držav Amerike zaradi terorizma."

Avdič srečanja z Osmanom Mehmedagićem, nekdanjim direktorjem bosanske Obveščevalne in varnostne agencije, ne zanika. Šlo je zgolj za srečanje v sklopu službe, pravi Avdić. "Moje delo je novinarsko, in če želim priti do informacij, se moram družiti z vsemi. Kontaktiral sem tudi Roka Snežiča, tudi iz tistega videa bi lahko izluščili fotografije. Ali to pomeni, da delam zanj?" je komentiral.

Avdić pa je danes sodnici pokazal dokumente, ki naj bi dokazovali, da je Snežič še s tremi državljani Bosne sodeloval v organiziranem kriminalu. Gre za ponarejene dokumente, trdi Snežič: "Je prirejen. To sem tudi zahteval od sodišča, da preveri avtentičnost. Namreč, manjkala so tri imena, ki so bila ovadena. Če dokument dobro preberemo, med njimi ni mene. Gre za tri državljane Bosne."

Snežič je napovedal, bo zaradi tega zoper Avdića vložil še eno ovadbo. Na sodišču pa naj bi se ponovno srečala predvidoma oktobra.