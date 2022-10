'Vilo gradi moja žena, uspešna podjetnica, ki nima neporavnanih obveznosti'

Državi dolguje več kot pol milijona evrov, je brez prihrankov in uradno zasluži le 300 evrov na mesec. Doktor davčnih optimizacij Rok Snežič s soprogo načrtuje gradnjo vile na prestižni lokaciji v Mariboru. In kako si lahko par, ki mesečno uradno zasluži manj kot tisoč evrov, ob vseh dolgovih privošči takšno razkošje? Med oddihom v Grčiji se nam je z barke oglasil Snežič, ki odgovarja: "Vilo gradi moja žena, ki je uspešna podjetnica in nima neporavnanih obveznosti."

Na gradbišču so že postavljeni stroji, tudi material je pripravljen. Na 500 kvadratnih metrov velikem zemljišču sredi Tomšičevega drevoreda, kjer domujejo najbogatejši Mariborčani, bo kmalu stala nova vila. Kot razkriva portal Necenzurirano, naj bi končna vrednost investicije presegla milijon evrov. "Poglejte, moja žena je lastnica in tudi investitorica vile v Mariboru. Poravnane ima vse obveznosti in je uspešna podjetnica. Ne vem, zakaj to začudenje, če nekdo, ki je tako uspešen kot moja žena, gradi vilo v Mariboru. Mislim, da več ljudi gradi vile in ne vem, zakaj je ravno zdaj moja žena problem, ker ona gradi to vilo," nam je v telefonskem pogovoru povedal Rok Snežič.

icon-expand Rok Snežič FOTO: Aljoša Kravanja

Zakonca uradno skupaj mesečno zaslužita le slabih tisoč evrov, a kot poudarja Snežič, njegova soproga Klavdija posluje z velikim dobičkom. Na vprašanje, ali bo kaj prispeval v gradnjo in ali je to res zgolj le njen projekt, odgovarja, da imata z ženo ločene finance. Po uradnih informacijah je Snežič ta hip v bankrotu, brez bančnega računa, državi pa dolguje pol milijona evrov, od teh 142 tisoč evrov zaradi utaje davkov. "Zaradi tistega dolga sem trenutno na Evropskem sodišču in ga ne mislim poravnati," je še dejal po telefonu. Kljub temu naj bi obvladoval več nepremičnin. Pred sedežem stranke SDS na Trstenjakovi ulici so ga pred časom ujeli v razkošnem maseratiju. Vse razkošje, ki ga uživa, pa je, vsaj na papirju, last njegovih prijateljev in sorodnikov. Nezgovornega Snežiča so še pred meseci zasliševali poslanci. Tudi glede njegovih poslov v Bosni in Hercegovini.

icon-expand Rok Snežič FOTO: 24ur.com