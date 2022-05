Rado Snežič zavrača krivdo glede utaje davkov in goljufije

Kot je dejal, so smešni očitki, da bi pri vsem zaslužku in več kot 200 milijonih evrov prihodkov Meltala v letih 2006 in 2007 naklepno škodoval svojemu podjetju zaradi nekaj sto tisoč evrov, ki se mu očitajo. Ob tem je zatrdil, da se sam s posameznimi posli sploh ni ukvarjal, pač pa so imeli za to vsa pooblastila direktor Zorko in ostali zaposleni. Zatrdil je tudi, da ljudi, ki z njim sedijo na zatožni klopi, sploh ne pozna in se tako tudi o ničemer z njimi ni mogel dogovarjati. Dolgotrajen kazenski postopek, ki se obeta, bi po njegovem zato lahko skrajšali že s tem, da bi sodišče preostale obtožene vprašalo, ali poznajo njega in ali so bili z njim kadar koli v stiku. Snežič je še spomnil, da tudi pregled premoženja s strani davčnih organov leta 2008 ni pokazal nobenih nepravilnosti, kar je še razlog več, da se počuti prizadetega zaradi 16 let trajajočega dokazovanja, da z očitki nima nič.

Da se lahko sojenje v primeru, ki bi leta 2026 zastaralo, precej zavleče, ni mogoče sklepati zgolj iz števila obtoženih, pač pa tudi iz števila prič, ki bi se zvrstile pred sodiščem, če bi sodnica ugodila zahtevi obrambe. Ta predlaga zaslišanje vseh 311 prič, za katere je tožilstvo predlagalo, da se zgolj preberejo njihove izpovedi iz preiskave. K temu je treba dodati še okoli 40 prič, ki jih je za zaslišanje predlagalo tožilstvo, ter nekaj dodatnih, ki so jih na seznam dodali še zagovorniki ostalih obtoženih.