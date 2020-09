Svet Evrope: Snežič zoper tri novinarje vložil kar 39 tožb

Zaradi serije člankov, ki se nanašajo na Snežičeve posle in domnevne povezave s posojilom v vrednosti 450.000 evrov, ki ga je leta 2017 od bosanskega podjetja najela Janševa stranka SDS, se novinarjiPrimož Cirman, Vesna Vuković in Tomaž Modicsoočajo z vsak po 13 tožbami, pišejo v zapisu na platformi Sveta Evrope, ki so ga objavile tri organizacije: Indeks cenzure, Evropski center za svobodo tiska in medijev (ECPMF) in Mednarodni inštitut za tisk (IPI).

Članki so bili sprva objavljeni na portalih Siol.net, nato pa na Necenzurirano.si. Snežič je od marca 2020, ko je vodenje slovenske vlade prevzel Janša, svojo namero o kazenskem pregonu novinarjev večkrat izrazil v medijih, ki so blizu stranki SDS in madžarskim podjetjem, ki so povezana s tamkajšnjim premierjem Viktorjem Orbanon.

Na strani Sveta Evrope so spomnili še, da so bili vsi trije omenjeni novinarji s strani Snežiča večkrat napadeni v medijih blizu stranki SDS – v avgustu 2020 je bil tam, denimo, objavljen članek, v katerem jih je obtožil, da "goljufajo davkoplačevalce", omenjajo tudi sekstične opazke, ki jih je podal na račun Vukovićeve, češ da je bila"vrsto let intimna prijateljica" nekdanjega predsednika Izvršnega sveta skupščine SRS Janeza Zemljariča.

V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) so 25. septembra opozorili, da "je mogoče pravna sredstva zlorabiti za časovno, finančno in mentalno izčrpavanje novinarjev". Kot so zapisali, so "še posebej ranljivi manjši mediji in novinarske ekipe, ki nimajo kadrovskega in finančnega zaledja za spopad in obrambo svojih interesov".

Janša je nato na twitterju delil objavoIgorja Završnika iz stranke SDS, ki je zapis DNS pospremil s komentarjem: "Panika!"