Snežič izgubil tožbo proti preiskovalnemu novinarju iz BiH

Bosansko-hercegovski novinar in urednik portala Istraga Avdo Avdić je prek družbenega omrežja X (nekdanji Twitter) sporočil, da je ljubljansko okrožno sodišče presodilo v njegovo korist. Davčni svetovalec in podjetnik, ki ga obravnavajo zaradi suma pranja denarja, Rok Snežič je namreč Avdića, ki je razkrival njegove sumljive posle v Bosni in Hercegovini, tožil zaradi razžalitve in žaljive obdolžitve.

"Pritožba se zavrne kot neutemeljena," je Okrožno sodišče v Ljubljani zapisalo v odločbi. V pojasnilu so zapisali, da "pritožbeno sodišče pritrjuje pravilnim razlogom izpodbijanega sklepa, ki so narekovali ustavitev kazenskega postopka".

Sodišče je izpostavilo tudi, da "niti zasebni tožilec niti njegov pooblaščenec nista pristopila na predobravnavni narok, ki je bil razpisan za dne, 27. 2. 2023, svojega izostanka pa do začetka naroka nista opravičila," čeprav sta bila opozorjena na posledice izostanka. "Glede na navedeno je sodišče prve stopnje na podlagi določbe prvega odstavka 58. člena ZKP pravilno štelo, da je zasebni tožilec zasebno tožbo umaknil," so še zapisali v obrazložitvi.

Snežič bo moral zdaj plačati stroške kazenskega postopka v višini 820,16 evra in 100 evrov sodne takse.

Je pa Snežič podal podobno tožbo tudi na sodišče v Mariboru, narok je v ponedeljek.

Snežič je sicer ta mesec vložil ovadbo tudi proti predsednici preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja političnih strank, Mojci Šetinc Pašek. Komisija DZ je pri svojem delu vzela pod drobnogled tudi primer Snežiča in njegove povezave s stranko SDS. Šetinc Paškek zato očita več kaznivih dejanj, med drugim zlorabo uradnega položaja in prekoračitev pooblastil, zlorabo osebnih podatkov in nevestno delo v službi.