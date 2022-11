Snežilo bo do nižin. Zapade lahko do 25 cm snega

V bližini naših krajev se bosta jutri srečevali dve zračni masi. V spodnjih plasteh ozračja se bo ob vzhodnih vetrovih zadrževal razmeroma hladen in vlažen zrak, višje pa bo iznad Sredozemlja dotekal toplejši zrak. Južno stran Alp in Dinarsko pregrado bo zajelo obilno sneženje, nad Jadranom pa bo pihal močan jugo, ki bo poskrbel za povišano plimovanje in valovanje morja. Nad morjem bodo nastajale tudi nevihte.

Nad okoli 500 metri nadmorske višine lahko do sredine noči na sredo zapade od 15 do 25 centimetrov snega.

Meja sneženja se bo jutri popoldne in zvečer ob močnejših padavinah marsikje spustila do nižin, a kot kažejo trenutni izračuni meteoroloških modelov zaradi pozitivnih temperatur in še vedno razmeroma toplih tal povsem po nižinah ni pričakovati več kot nekaj centimetrov snega. Povsem drugače bo v legah nad okoli 500 metrov nadmorske višine, kjer lahko do sredine noči na sredo zapade od 15 do 25, višje lahko tudi okoli 40 centimetrov snega. Še posebej močno bo snežilo v krajih ob alpsko-dinarski pregradi, torej v zahodnem delu Gorenjske, na Notranjskem in Kočevskem. Sneg po pobelil tudi višje lege severnega dela Primorske.

Najslabše vozne razmere je pričakovati na prehodu med Notranjsko in Primorsko, kjer bo poleg močnega sneženja promet ovirala še burja, ki bo gradila snežne zamete. Najmočnejši sunki burje bodo na izpostavljenih mestih v Vipavski dolini presegali hitrost 120 kilometrov na uro.

Po napovedih Agencije RS za okolje bo v torek ob burji morje močneje vzvalovano, zato bo ob sovpadanju visoke gladine morja in povišanega valovanja najbolj izpostavljen rt Madona v Piranu. Med 6. in 11. uro bo morje ob visoki plimi poplavilo nižje ležeče dele obale.