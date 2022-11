Snežinke bodo pobelile tudi nekatere nižine

Tudi pri nas se je v zadnjih dneh precej ohladilo, še nekoliko hladnejši zrak pa se bo nad naše kraje spustil v prihajajoči noči. S tem se bomo poslovili od dolgega obdobja nadpovprečno toplega vremena, ki nas brez prekinitve spremlja že vse od četrtega oktobra.

Na vreme pri nas bo v naslednjih 36 urah vplival manjši ciklon, ki se bo čez osrednji Jadran pomikal proti severovzhodu. Pod vplivom ciklona bodo jug Slovenije danes proti večeru zajele manjše padavine, ki se bodo ponoči krepile ter se postopno razširile nad večji del Slovenije.

Ker bo k nam od severovzhoda dotekal vse hladnejši zrak, se bo meja sneženja spuščala. Že zvečer bo začelo snežiti na Notranjskem in Kočevskem, kasneje pa bo dež prešel v sneg tudi marsikje v vzhodni in osrednji Sloveniji. Na Gorenjskem bo ostalo večinoma suho.

Kje bo zapadlo največ snega?

Najbolj zimske razmere je jutri zjutraj in dopoldne pričakovati na jugovzhodu Slovenije, kjer lahko tudi po nižinah zapade okoli pet centimetrov snega. V nižjih legah preostalega dela Slovenije se sneg večinoma ne bo prijemal tal ali pa se bo to zgodilo le za krajši čas. Povsem drugače bo v višjih legah nad okoli 600 metrov nadmorske višine, kjer bodo sneženje spremljale negativne temperature. Na Ribniškem in Kočevskem lahko lokalno zapade tudi več kot 20 centimetrov snega. Ker bo ob tem pihal okrepljen severovzhodni veter, bodo možni zameti.

Jutri čez dan bodo padavine slabele in postopno ponehale. Najkasneje se bo to zgodilo na jugovzhodu Slovenije, kjer bo občasno deževalo ali snežilo še vse do večera. Na Primorskem, kjer se bo jutri čez dan že zjasnilo, bo pihala burja. Na izpostavljenih mestih v Vipavski dolini bodo njeni najmočnejši sunki tudi nad sto kilometrov na uro.