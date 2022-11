Snežinke pobelile dele Notranjske, Kočevske in Dolenjske

Zaradi burje je na vipavski hitri cesti je med Nanosom in Ajdovščino v obe smeri prepovedan promet za počitniške prikolice ter vozila s ponjavami in hladilnike do 8 ton. Zaradi zimskih razmer na hrvaški strani velja prepoved prometa za priklopnike in polpriklopnike, preko mejnih prehodov, Petrina, Babno Polje in Podplanina. Ponekod po Sloveniji gosta megla zmanjšuje vidljivost, še opozarja Prometno-informacijski center.