Danes bo oblačno z občasnimi rahlimi padavinami, ki jih bo več na zahodu, ob morju bo pihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 12 C.

Že ponoči pa se bodo padavine okrepile, meja sneženja se bo do jutra marsikje v notranjosti spustila do nižin. Na Primorskem je pričakovati zmerno burjo.

Kot poroča Portal Ciklon.si bo do četrtkovega dopoldneva največ možnosti za tanjšo, do nekaj centimetrov debelo snežno odejo po nižinah Gorenjske, Koroške, Prekmurja ter ponekod na Štajerskem, predvsem v Šaleški dolini in okolici Maribora, pa tudi v dolinah na Idrijskem in Cerkljanskem.