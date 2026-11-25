Danes bo oblačno z občasnimi rahlimi padavinami, ki jih bo več na zahodu, ob morju bo pihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 12 C.
Že ponoči pa se bodo padavine okrepile, meja sneženja se bo do jutra marsikje v notranjosti spustila do nižin. Na Primorskem je pričakovati zmerno burjo.
Kot poroča Portal Ciklon.si bo do četrtkovega dopoldneva največ možnosti za tanjšo, do nekaj centimetrov debelo snežno odejo po nižinah Gorenjske, Koroške, Prekmurja ter ponekod na Štajerskem, predvsem v Šaleški dolini in okolici Maribora, pa tudi v dolinah na Idrijskem in Cerkljanskem.
Jutro bo oblačno, čez dan bodo padavine oslabele in ponekod tudi ponehale. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi snežne.
Na Primorskem bo še pihala burja, na vzhodu pa veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 4, na Primorskem od 9 do 12 C.
Na cesti Col - Črni Vrh - Godovič je prepoved za priklopnike in polpriklopnike zaradi zimskih razmer, na cesti čez prelaz Vršič so obvezne verige.
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