Snežna odeja se je ponekod še odebelila, na cestah že plužne službe

Stanje na cestah je boljše kot včeraj. Kljub temu, da so po večini države na dečlu že plužne in posipne službe pa Prometno-informacijski center opozarja, da je treba hitrost prilagoditi razmeram. Zaradi plužnih služb lahko v času prometne konice ponekod nastanejo zastoji.

Opozarjajo tudi na možnost poledice, saj so se nočne temperature spustile pod ničlo. Najnižje jutranje temperature so od -3 do 1, na Primorskem od 3 do 7 stopinj Celzija.

Obilno sneženje je v preteklem dnevu povzročilo tudi snegolom in izpade elektrike. Ob 17. uri včeraj je bilo tako brez preskrbe z električno energijo še vedno sedem transformatorskih postaj, in sicer dve na območju enote Ljubljana okolica, tri na območju Trbovelj, ena na območju Novega mesta in ena na območju Kočevja. Večina napak pa je bila sicer v popoldanskih urah odpravljenih, so pojasnili pri Elektro Ljubljana.

Včeraj nas je debelina snežne odeje presenetila

Čeprav je čez dan nekaj ur močno snežilo, povsem po nižinah prav veliko snega ni zapadlo. Med kraji pod 500 metrov nadmorske višine nekoliko izstopa le Mežica, ki jo je ob 7. uri zjutraj prekrivala 16-centimetrska snežna odeja. Na Vrhniki in v Kranju so izmerili 11, v Ljubljani in Logatcu 10, na Brniku in v Celju pa devet centimetrov snega. Proti vzhodu Slovenije je snežna odeja v povprečju vse tanjša, zelen je ostal večji del Prekmurja, Posavja in Bele krajine, je poročal naš hišni prognostik Rok Nosan.