Snežna sezona na Kredarici zaključena

Na posnetku je vidno, kako močno snežna odeja preoblikuje pokrajino, vplive vetra, sonca, otoplitev in seveda tudi ljudi, ki s svojimi 'umetniškimi deli' v snegu puščajo svoje sledi, so zapisali na Arsu.

Snežna sezona na Kredarici je uradno zaključena, sporoča Agencija republike Slovenije za okolje: "V letošnji sezoni je snežna odeja neprekinjeno vztrajala od 26. septembra do 2. julija. Maksimum višine snežne odeje smo beležili konec maja – 520 cm."

Kot so še pojasnili, od začetka julija ni več sklenjene snežne odeje na naši najvišji meteorološki postaji Kredarica, ostale so le še snežne krpe. Kot so dodali, je bilo skupno število dni s snežno odejo 282, kar je dober mesec več od dolgoletnega povprečja. Najmanj dni s snežno odejo je bilo v sezoni 2006/07 (219), največ pa 1984/85, kar 299 dni.

Letošnji potek snežne odeje neobičajen

Letošnji potek višine snežne odeje je bil neobičajen, zima je bila nadpovprečno snežena, maksimum v višini snežne odeje so zabeležili šele konec maja, ko je višina snežne odeje merila rekordnih 520 cm. Rekordno veliko snega je bilo tudi v začetku junija, potem pa je v dobrem mesecu dni pobralo kar pet metrov snega, so zapisali na Arsu.

Konec maja je torej padel snežni rekord v letošnji zimski sezoni in hkrati tudi v tem delu leta od začetka meritev leta 1971. To zimo smo zabeležili tudi ekstremno nizke temperature, med drugim minus 24 stopinj Celzija.