Snežne gradove v čast kralju Matjažu ustvarjali tisti, ki so se največkrat udeležili te prireditve

Že 30. leto zapored so v Črni na Koroškem v čast Kralju Matjažu ustvarjali snežne gradove. Le streljaj stran pa še ledene skulpture. Prireditev je tokrat zaradi korona ukrepov potekala v nekoliko okrnjeni obliki. Organizatorji so letos tako k sodelovanju povabili le tiste, ki so se v treh desetletjih največkrat udeležili te prireditve. Pa so junaka, ki spi pod Peco, uspeli prebuditi?