Snežne plazove na Bovškem raziskujejo tudi z laserskim skenerjem

Prvi rezultati raziskave snežnih plazov kažejo na to, da so snežni plazovi na tem območju pogosti. Karto snežnih plazov na območju zgornje Soške doline so izdelali gozdarji že leta 1952, vrisani so tudi v lavinskem katastru iz leta 1994, ki ga je zasnovalo podjetje za urejanje hudournikov.

"Pri teh sedmih plazovih, ki so zaprli prometnice iz Bovca proti Logu pod Mangartom in Trenti ter iz Soče proti naselju Vrsnik, je zanimivo, da imajo vrisano območje dosega čez same prometnice," je povedal Milan Kobal s Katedre za krajinsko znanost in geoinformatiko na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.