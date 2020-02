Snežne razmere povzročajo težave na cestah: nesreči na 'štajerki' in 'dolenjki'

Vremenske razmere - hladna fronta je že zajela večji del države, s seboj pa prinesla padavine v obliki dežja in snega - težave že ves dan povzroča tudi v prometu.

Prometni nesreči sta se popoldne zgodili na štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani.

Prva nesreča se je zgodila med Trojanami in Blagovico. Kot je za 24ur.com pojasnil predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave (PU) Ljubljana Tomaž Tomaževic, so bili policisti obveščeni, da se je ob 16.22 v predoru Ločica zgodil nalet treh vozil, a da nihče ni bil poškodovam. Kot je poročal prometnoinformacijski center, je bil nekaj časa zaprt prehitevalni pas, nastal je zastoj.

Druga nesreča se je zgodila pred priključkom Krtina, promet proti Ljubljani je š evedno oviran.

Promet je zaradi prometne nesreče oviran tudi na dolenjski avtocesti med počivališčem Zaloke in in Drnovim, v smeri proti Obrežju. Zaprt je vozni pas.

Zaradi burje je na hitri cesti Razdrto–Nova Gorica med razcepom Nanos in Ajdovščino prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osmih ton.