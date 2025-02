Pod vodstvom slovenskih raziskovalcev na pomoč redki vrsti mačke

Kako se sporazumevajo snežni leopardi in kako lahko to pomaga pri spremljanju njihovih populacij? Snežni leopardi so najbolj ogrožene velike mačke na svetu, vendar zaradi odročnega terena, kjer živijo, še vedno slabo poznamo njihovo številčnost in obnašanje. Mednarodna ekipa pod vodstvom Biotehniške fakultete iz Ljubljane je raziskala, kako se snežni leopardi medsebojno sporazumevajo s pomočjo vonja. Nova spoznanja bodo med drugim izboljšala učinkovitost monitoringa te redke mačke.

OGLAS

Snežni leopardi opravljajo vlogo vrhovnih plenilcev v gorskih ekosistemih in so odlično prilagojeni ekstremnim visokogorskim razmeram. A ogroža jih izguba habitata, ki je v veliki meri posledica človeške dejavnosti – porasta reje drobnice in podnebnih sprememb. Snežni leopardi so danes poleg tigrov najbolj ogrožena vrsta velikih mačk. Druga največja svetovna populacija snežnega leoparda živi v gorstvih Mongolije, predvsem na Altaju, vendar zaradi odročnosti in težkih razmer za terensko delo ostaja slabo poznana. Po ocenah naj bi danes na svetu živelo le še okoli 3000 snežnih leopardov, čeprav zaradi pomanjkljivega monitoringa točna številka ni znana.

icon-expand FOTO: Mongolia Snow Leopard Project

icon-expand FOTO: Mongolia Snow Leopard Project

icon-expand FOTO: Mongolia Snow Leopard Project



Snežni leopard icon-picture-layer-2 1 / 3

Da bi izboljšali učinkovitost monitoringa te skrivne vrste in spoznali načine, kako se snežni leopardi sporazumevajo med seboj, je mednarodna znanstvena ekipa iz Slovenije, Italije, Mongolije in ZDA, pod vodstvom raziskovalcev iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, opravila raziskavo v odročnih visokogorjih Altaja v Mongoliji, je sporočil Miha Krofel profesor iz Biotehniške fakultete v Ljubljani.

Sedem različnih vedenj Rezultati prve poglobljene raziskave o sporazumevanju snežnih leopardov so bili danes objavljeni v nemški znanstveni reviji Behavioural Ecology and Sociobiology. Raziskovalci so na podlagi snemanj z avtomatskimi kamerami in sledenja stopinj v snegu ugotovili, da snežni leopardi za sporazumevanje uporabljajo sedem različnih vedenj. Kot naštevajo raziskovalci, svoja vonjalna sporočila najpogosteje puščajo s pomočjo praskanja po pesku z zadnjimi nogami ter s škropljenjem urina, za kar najraje uporabljajo previsne skale, ki vonj ščitijo pred padavinami.

Te gorske mačke živijo samotarsko življenje in se redko srečujejo, zato pa redno ohranjajo stike ena z drugo s pomočjo vonja, ki ga puščajo na posebnih mestih, najraje na previsnih stenah v ozkih soteskah. Takšna mesta za snežne leoparde predstavljajo neke vrste naravne »Facebook« strani, kjer si izmenjujejo sporočila. FOTO: Mongolia Snow Leopard Project icon-expand