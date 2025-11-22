Svetli način
Slovenija

'Snežni metež v Štalcerjih, zapadlo že okoli 10 centimetrov snega'

Kočevje, 22. 11. 2025 15.55 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.P.
Komentarji
20

Že dopoldan je v Beli krajini nad približno 400 metri nadmorske višine zapadlo več kot 10 centimetrov snega. "Snežni metež" pa je popoldan zajel tudi Štalcerje v občini Kočevje. Sneg se oprijemlje tudi cestišča. Kot opozarjajo na Prometno-informacijskem centru, na območjih, kjer sneži, prilagodite vožnjo razmeram na cesti.

Od severovzhoda doteka k nam mrzel zrak, poroča Meteoinfo Slovenija. Jugovzhodno Slovenijo je že dopoldan zajelo rahlo sneženje, ki se nadaljuje tudi čez dan in bo vztrajalo tudi v prvem delu noči na nedeljo. Snežinke so tako začele naletavati tudi v vzhodni in ponekod v osrednji Sloveniji.

Sneg v Beli krajini
Sneg v Beli krajini FOTO: Meteoinfo Slovenija

V Beli krajini je nad približno 400 metri nadmorske višine zapadlo več kot 10 centimetrov snega. Rahlo sneženje se je nato po poročanju portala od tam širi proti osrednji in severni Sloveniji. Popoldne in zvečer lahko sneg pobeli tudi nižine vzhodne polovice države.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Meteoinfo Slovenija medetem poroča tudi o snežnem metežu v Štalcerjih v občini Kočevje, kjer je zapadlo že okoli 10 centimetrov snega. Sneg se oprijemlje tudi cestišča.

"Ponekod po državi sneži, na takšnih območjih prilagodite vožnjo razmeram na cesti." - Prometno-informacijki center

V vzhodni polovici Slovenije lahko do sredine noči na nedeljo, ko bo sneženje ponehalo, zapade do pet, po gričevjih pa okoli 10 centimetrov suhega snega. Največ snega je pričakovati prav v Beli krajini in na kočevsko-ribniškem območju, kjer lahko zapade okoli 20 centimetrov snega. Severovzhodni veter lahko v teh krajih gradi manjše snežne zamete.

Temperature se čez dan ne bodo bistveno spreminjale, napovedujejo. V večjem delu Slovenije bodo tako temperature ostale nekoliko nad ničlo, nad približno 400 do 500 metrov pa se bodo ves dan gibale kakšno stopinjo ali dve pod ničlo.

Promet medtem na Primorskem ovira močna burja. Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi močnih sunkov vetra za ta del izdala oranžno opozorilo. Danes so po informacijah Prometno-informacijskega centra na regionalni cesti R2-444 Razdrto–Nova Gorica v Mančah že izmerili sunek, ki je presegel 100 kilometrov na uro.

Preberi še Verižno trčenje zaradi neprilagojene hitrosti, poškodovanih pet oseb

Napoved

Danes bo večinoma oblačno, napoveduje Arso. Predvsem v južnih in jugovzhodnih krajih bo naletaval sneg. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, ki bo popoldne slabela, v notranjosti pa bo pihal okrepljen severni do severovzhodni veter.

Najvišje dnevne temperature od -2 do dve, na Primorskem do šest stopinj Celzija. Ponoči se bo od zahoda začelo jasniti, veter se bo umiril. Po nekaterih kotlinah bo do jutra nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, v alpskih dolinah in mraziščih okoli -10 stopinj Celzija.

Prognoza snega
Prognoza snega FOTO: Meteoinfo Slovenija

V krajih vzhodno in južno od nas bo oblačno z občasnim sneženjem. V krajih zahodno in severno od nas bo suho, oblačnost se bo popoldne trgala. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna do močna burja.

Nedelja bo pri nas precej jasna, dopoldne se bo zjasnilo tudi v severovzhodnih krajih. Sprva bo po nekaterih nižinah še megla. Popoldne se bo na jugozahodu začelo oblačiti. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do tri, na Primorskem do osem stopinj Celzija.

V tujini se bo medtem jutri pas jasnine postopno širil iznad zahodnih proti vzhodnim krajem. Medtem ko se bo v krajih vzhodno od nas postopno jasnilo, bo popoldne v sosednjih krajih Italije ter ob severnem Jadranu začela naraščati oblačnost. Popoldne bo ob severnem Jadranu že zapihal jugozahodnik.

V noči na ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo v večjem delu Slovenije, na zahodu bo začelo deževati. V ponedeljek bodo padavine od zahoda zajele večji del Slovenije. Po nižinah bo deževalo, meja sneženja se bo dvigala. Pihal bo jugozahodnik. Tudi v torek bo oblačno s padavinami. Meja sneženja pa se bo spuščala, ponekod lahko do nižin. Na Primorskem bo spet zapihala burja.

sneg sneženje vreme napoved bela krajina
KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Verus
22. 11. 2025 17.29
+1
za medij, ki se rad kur**i o "resnici", je naravnost komično, da 10 cm snega imenijete ni manj, ni več kot "snežni metež"
ODGOVORI
1 0
Petur
22. 11. 2025 17.11
kako je s soljo oz nakupih le te???
ODGOVORI
0 0
Podlesničar
22. 11. 2025 17.24
+1
DARS ima trenutno na zalogi 21.900 ton soli in 485.000 litrov raztopine kalcijevega klorida, ki jo po potrebi dopolnjuje. Tudi letos bodo uporabili t. i. tekoče soljenje – preventivno obdelavo cestišč s 23-odstotno raztopino natrijevega klorida. Ta pristop zmanjšuje porabo soli za približno 25 odstotkov, obenem pa učinkovito preprečuje nastanek poledice in je prijaznejši do okolja.
ODGOVORI
1 0
galeon
22. 11. 2025 16.44
+6
Hahaha. Ko se jim nobena od 3 računalniških animacij ni izšla, pa zdaj sneg iščejo po celi Sloveniji. In zadošča jim 10 cm.
ODGOVORI
8 2
Podlesničar
22. 11. 2025 17.13
-1
Kje se pa ni izšlo? jv vse belo. Točno 5cm po nižinah
ODGOVORI
0 1
1butnskala
22. 11. 2025 16.35
+3
Panikaaaa
ODGOVORI
4 1
galeon
22. 11. 2025 17.03
+2
Totalna.
ODGOVORI
2 0
Justice4all
22. 11. 2025 16.32
+13
Nisem še slišal da je 10 cm snega snežni metež....mislim pa,da bo počasi tako medijsko dramatiziranje doseglo svoj kraj,saj tega ne kupi nihče več...
ODGOVORI
14 1
Uroš
22. 11. 2025 16.29
+6
Grozno, kaj se to dogaja…
ODGOVORI
7 1
BUONcaffee
22. 11. 2025 16.26
+2
V glavnem podnebne spremembe, led, sneg, nizke temoerature,.. ledena doba trka na vrata. O tem so opozarjali znanstveniki in nekateri politiki. Niste verjeli. Zgodilo se je!
ODGOVORI
5 3
Veščec
22. 11. 2025 16.24
+6
pr nas tut sneži že od zgodnjega jutra.kakih 11cm ga je.ampak brez panike,sneg je suh
ODGOVORI
6 0
Buča hokaido
22. 11. 2025 17.28
Kje je to pri vas?
ODGOVORI
0 0
Houdre
22. 11. 2025 16.19
+7
Meteź😂😂😂😂.Kera drama ker o realnih problemih Slovencev ne smete pisat
ODGOVORI
10 3
Podlesničar
22. 11. 2025 17.22
Sobota je, sprosti se malo.
ODGOVORI
0 0
jajek
22. 11. 2025 16.18
+10
Pa kaj pišete o nekih 10 cm metežih. To ste novinarji, kateri prvič sneg vidite.
ODGOVORI
12 2
