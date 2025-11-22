'Snežni metež v Štalcerjih, zapadlo že okoli 10 centimetrov snega'

Že dopoldan je v Beli krajini nad približno 400 metri nadmorske višine zapadlo več kot 10 centimetrov snega. "Snežni metež" pa je popoldan zajel tudi Štalcerje v občini Kočevje. Sneg se oprijemlje tudi cestišča. Kot opozarjajo na Prometno-informacijskem centru, na območjih, kjer sneži, prilagodite vožnjo razmeram na cesti.

Od severovzhoda doteka k nam mrzel zrak, poroča Meteoinfo Slovenija. Jugovzhodno Slovenijo je že dopoldan zajelo rahlo sneženje, ki se nadaljuje tudi čez dan in bo vztrajalo tudi v prvem delu noči na nedeljo. Snežinke so tako začele naletavati tudi v vzhodni in ponekod v osrednji Sloveniji.

Sneg v Beli krajini FOTO: Meteoinfo Slovenija icon-expand

V Beli krajini je nad približno 400 metri nadmorske višine zapadlo več kot 10 centimetrov snega. Rahlo sneženje se je nato po poročanju portala od tam širi proti osrednji in severni Sloveniji. Popoldne in zvečer lahko sneg pobeli tudi nižine vzhodne polovice države.

Meteoinfo Slovenija medetem poroča tudi o snežnem metežu v Štalcerjih v občini Kočevje, kjer je zapadlo že okoli 10 centimetrov snega. Sneg se oprijemlje tudi cestišča.

"Ponekod po državi sneži, na takšnih območjih prilagodite vožnjo razmeram na cesti." - Prometno-informacijki center

V vzhodni polovici Slovenije lahko do sredine noči na nedeljo, ko bo sneženje ponehalo, zapade do pet, po gričevjih pa okoli 10 centimetrov suhega snega. Največ snega je pričakovati prav v Beli krajini in na kočevsko-ribniškem območju, kjer lahko zapade okoli 20 centimetrov snega. Severovzhodni veter lahko v teh krajih gradi manjše snežne zamete. Temperature se čez dan ne bodo bistveno spreminjale, napovedujejo. V večjem delu Slovenije bodo tako temperature ostale nekoliko nad ničlo, nad približno 400 do 500 metrov pa se bodo ves dan gibale kakšno stopinjo ali dve pod ničlo.

Promet medtem na Primorskem ovira močna burja. Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi močnih sunkov vetra za ta del izdala oranžno opozorilo. Danes so po informacijah Prometno-informacijskega centra na regionalni cesti R2-444 Razdrto–Nova Gorica v Mančah že izmerili sunek, ki je presegel 100 kilometrov na uro.

Napoved

Danes bo večinoma oblačno, napoveduje Arso. Predvsem v južnih in jugovzhodnih krajih bo naletaval sneg. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, ki bo popoldne slabela, v notranjosti pa bo pihal okrepljen severni do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature od -2 do dve, na Primorskem do šest stopinj Celzija. Ponoči se bo od zahoda začelo jasniti, veter se bo umiril. Po nekaterih kotlinah bo do jutra nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, v alpskih dolinah in mraziščih okoli -10 stopinj Celzija.

Prognoza snega FOTO: Meteoinfo Slovenija icon-expand