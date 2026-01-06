Snežni vihar na Vipavskem

Zaradi tega je vidljivost slaba, na cestah pa so zelo zahtevne razmere, poroča portal Meteoinfo, ki je objavil videoposnetek.

Medtem je primorska avtocesta zaradi zdrsov tovornih vozil zaprta med Uncem in Ravbarkomando proti Kopru. Za osebna vozila priporočajo izvoz Logatec proti Kopru. Na primorski in štajerski avtocesti že poteka izločanje tovornih vozil. Prav tako je promet upočasnjen na ljubljanski obvoznici.

Ponekod je zapadlo tudi 20 centimetrov snega, a sneženja še ni konec, ponekod se bo to še dodatno okrepilo. Agencija za okolje je zaradi sneženja celotno državo obarvala v rumeno, s čimer prebivalce poziva k pozornosti.