Slovenija

Snežni vihar na Vipavskem

Vipava, 06. 01. 2026 18.43 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
M.V.
Snežni vihar na Vipavskem

Na Vipavskem se ob močni burji s sunki 100 kilometrov na uro odvija snežni vihar.

Zaradi tega je vidljivost slaba, na cestah pa so zelo zahtevne razmere, poroča portal Meteoinfo, ki je objavil videoposnetek.

Medtem je primorska avtocesta zaradi zdrsov tovornih vozil zaprta med Uncem in Ravbarkomando proti Kopru. Za osebna vozila priporočajo izvoz Logatec proti Kopru. Na primorski in štajerski avtocesti že poteka izločanje tovornih vozil. Prav tako je promet upočasnjen na ljubljanski obvoznici.

Ponekod je zapadlo tudi 20 centimetrov snega, a sneženja še ni konec, ponekod se bo to še dodatno okrepilo. Agencija za okolje je zaradi sneženja celotno državo obarvala v rumeno, s čimer prebivalce poziva k pozornosti.

KOMENTARJI6

ata_jez
06. 01. 2026 19.48
Ko sem jaz bil še mlad ježek, so na primorskem imeli ograje proti zametom. Imeli smo motorje z okoli litrom, 50 konji in za današnje pojme smešnimi gumami. Samo ni bilo interneta, pa nismo vedeli, da je sneg taka drama. 🤣
Odgovori
0 0
25.maj
06. 01. 2026 19.38
20cm snega na cesti je problem? zimska oprema, kaj je že to?
Odgovori
+1
1 0
Spijuniro Golubiro
06. 01. 2026 19.36
Kr jokat pa pančkat
Odgovori
0 0
roten
06. 01. 2026 19.11
Tudi čez hrib če ne še bolj divje
Odgovori
+1
1 0
asdfghjklč
06. 01. 2026 19.10
Pri nas ga je od včeraj do zdaj 16cm
Odgovori
+4
4 0
PomisliNaSonce
06. 01. 2026 18.51
Ja ne hecamo se ane pobje :)
Odgovori
+0
1 1
