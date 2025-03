Snežno beli pernati zmagovalci

Leta 2019 se je na enem mestu zbralo okrog 50 ljudi, željnih pustne zabave. Delovali so pod okriljem Športnega društva Njiverce in ustvarili prvo masko Flamingo. Ker pa njihovi člani prihajajo z vseh vetrov občine Kidričevo, so se dve leti pozneje odločili, da ustanovijo svoje društvo, ki so ga poimenovali Kulturno umetniško društvo (KUD) Vetrnice.

Skupina dobrovoljnih in veselih ljudi, ki jih druži ljubezen do pusta in soustvarjanja karnevalskih likov, tako letos obeležuje že šesto leto delovanja. Aktivni so tako v domači kot sosednjih občinah, pa tudi preko meja naše deželice. Poleg Flaminga so v preteklih letih ustvarili tudi maski Frizerji in Šumarji, lani so bili Šterntalčani, letos pa Grbci. Z masko Šumar so pred dvemi leti prav tako navdušili, saj so s tekmovanj odnesli štiri prva mesta in eno četrto.

"Letos smo se odločili za masko laboda po tihi želji naše članice Irene, ki je moja desna roka in gonilna sila v procesu same izdelave kostuma. Zgodba nosi sporočilo o labodu Grbcu, ki gnezdi v Mariboru in tam tudi čez zimo ostane - ne vrača se na jug , kar pomeni, da je v naši Sloveniji lepo in ni potrebe, da jo zapušča," je pojasnila Iva Cizerl Ferčec, predsednica omenjenega društva.