SNG Drama že 705 dni deluje v začasnih prostorih: igralci igrali kar na prostem

Eno leto, enajst mesecev in šest dni je od selitve SNG Drama v prostore na Litostrojski. 16 premier pozneje dela v zvezi s prenovo še vedno stojijo. Vstop v stavbo je zaradi nevarnosti prepovedan, delo pa stoji, je povedala ravnateljica SNG Drama Ivana Djilas.

V centru Ljubljane namreč trenutno uporabljajo le del stavbe, pa še to za skladišče. Igralci, režiserji in vodstvo zadnji dve sezoni dokazujejo, da lahko ustvarjajo tudi v improviziranih prostorih, a se ob tem sprašujejo, ali je za nacionalno gledališče primerna lokacija sredi industrijske cone.