Slovensko narodno gledališče Maribor letos praznuje 100-letnico delovanja. 27. septembra 1919 je na odru gledališča prvič zazvenela slovenska beseda. To gledališče obstaja sicer že od leta 1852, vendar je bilo takrat nemško. Danes je SNG največji javni kulturni zavod v državi. Je edino gledališče v Sloveniji in med redkimi v Evropi, ki pod eno streho združuje dramo, opero in balet.