'Snovalci projekta TEŠ 6 so danes milijonarji'

Tako imenovana termodivizija Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), v katero sodita Termoelektrarna Šoštanj in Premogovnik Velenje, naj bi prihodnje leto pridelala do 200 milijonov evrov izgub in zaradi tega končala v stečaju. V Šaleški dolini bi več kot 2 tisoč ljudi ostalo brez služb, 35 tisoč prebivalcev in 700 podjetij brez ogrevanja. Da se to ne bi zgodilo, namerava država termoelektrarno in premogovnik izločiti iz HSE in ju še naprej ohranjati pri življenju. Kar bo stalo najmanj eno, najverjetneje pa več kot dve milijardi evrov. A ključno vprašanje je: zakaj se je projekt šestega bloka šoštanjske termoelektrarne, ki bi moral po prvotnih načrtih delovati do leta 2054, slabo desetletje od začetka obratovanja dokončno finančno sesul?

Novinar Primož Cirman, ki afero TEŠ 6 sistematično in preiskovalno spremlja od vsega začetka, je jasen: šesti blok je sinonim za vse, kar je v tej državi narobe. Cena investicije je podivjala, zato ker je dejansko ni vodil TEŠ, ampak Alstom. Cena premoga, na kateri je temeljila investicija, je bila lažna, zavajajoča in tudi podatki o zalogah premoga so bili lažni in zavajajoči. Cena električne energije, po kateri naj bi jo TEŠ prodajal HSE, je bila popolnoma narobe ocenjena. Skratka popolna odsotnost vsakega nadzora nad projektom, ki je s 650 milijonov evrov zrasel na skoraj milijardo in pol.