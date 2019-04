SNS na evropske volitve s predsednikom Jelinčičem na čelu

Kongres SNS je potekal na Otočcu, tam pa so potrdili kandidatno listo in program za evropske volitve, ki bodo 23. maja. Nosilec liste bo kar predsednik stranke Zmago Jelinčič, druga imena na listi pa so še Jernej Ahčin, Tomaž Krajnc, Katarina Žunko, Andrej Dočinski, Ivana Bendra, Alenka Jelenivičin Marija Župevc.

"SNS je bila vedno svoja stranka. Mi nikoli nismo podlegali pritiskom z leve ali desne, ampak smo se vedno držali tistega, da je treba podpreti, kar je dobro, in biti proti tistemu, kar je slabo," je v nagovoru zbranim poudaril Jelinčič.

Med drugim je izpostavil uspeh SNS na zadnjih državnozborskih volitvah, na katerih se je stranki ponovno uspelo uvrstiti v parlament. Po njegovih besedah so v stranki zbrani ljudje, ki jim je nekaj do njihove domovine in ki te ne bodo prodali.