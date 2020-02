'SNS ne namerava na koruzi klečati pred vrati kogarkoli'

Sporočil je tudi, da se SNS drži svojih načel, da je vedno bila konstruktivna opozicija in je podpirala ideje, ki so bile v korist naši državi in državljanom, obenem pa je zavračala in se borila proti vsem poskusom škodovanja lastni državi.

Po odstopu Marjana Šarca prejšnji teden so namreč že stekli pogovori o morebitnem oblikovanju nove vlade, ni pa še jasno, ali bo komu tudi uspelo sestaviti vlado.

V ponedeljek sta med strankami zaokrožili dve povabili za pogovore o morebitni sestavi nove vlade. Najprej je vabilo vsem parlamentarnim strankam, razen SDS poslala stranka SAB, nato je vabila poslal še prvak največje parlamentarne stranke SDS Janez Janša.

Bratuškova je stranke pozvala k razmisleku o oblikovanju nove, projektne vladne koalicije, ki bi volitve zamaknila za toliko časa, da bi uspeli sprejeti spremembe volilne zakonodaje in morda nekatere nujne zakone.

Še v ponedeljek se je Jelinčiču zdela ideja Bratuškove dobra, v izjavi za medije je napovedal tudi, da se bodo pogovorov z Bratuškovo udeležili.