Funkcionarske rente: 'Gre za sum koruptivnih dejanj'

Po besednih dvobojih med prvakom stranke SNS Zmagom Jelinčičem in nesojenim nosilcem liste stranke na prihajajočih evropskih volitvah, in publicistom Gregorjem Preacom , ki je prvega obtožil, da je od njega zahteval 500 evrov mesečne rente za financiranje stranke v primeru morebitne izvolitve v evropski parlament, ob tem pa še dodatnih 1000 evrov mesečne rente zase , se postavlja vprašanje, ali gre v primeru resnično za politično korupcijo, ki zahteva resno obravnavo.

Spomnimo, Jelinčič je javno priznal, da je res zahteval 500 evro za stranko s pojasnilom, da imajo tako zadevo urejeno vse stranke. Ko je bilo govora o tisoč evrih zase, pa da se je zgolj šalil. Na vprašanje, ali lahko že lahko govorimo o politični korupciji, Štefanec odgovarja: "Prav gotovo je to dejanje, ki jeta trenutekobremenjeno s korupcijskimi tveganji." Dodal je, da se je včeraj o primeru pogovarjal tudi z ostalimi člani senata in da ni daleč odločitev, da bo KPK v zvezi s tem začela postopek. Kot smo že poročali, so iz medijskih objav, ki so se zvrstile v zadnjih dneh, ljubljanski kriminalisti zaznali sum storitve uradno pregonljivega kaznivega dejanja in proti Jelinčiču uvedli predkazenski postopek.

Celoten primer pa se ne zdi smešen niti predsedniku Računskega sodišča Tomažu Veselu, ki je opozoril na to, da si nekatere stranke pomagajo z bogatim financiranjem iz Bruslja, predvsem iz naslova najemanja pisarn in prostorov, za kar lahko vsak evroposlanec brez nadzora porabi 4.500 evrov na mesec. "To je siva cona, za katero evropski parlament dobro ve. Jaz bi temu lahko rekel, da tu obstaja nek demokratični, pa tudi nadzorni deficit."

Aktualen primer pa sproža še nekatera druga pomembna vprašanja in dileme. Ena od teh je zagotovo obstoj t. i. funkcionarskih članarin oz. rent. Kot je v zadnjih dneh pojasnjeval Zmago Jelinčič, je ta praksa v slovenskem političnem prostoru nekaj povsem običajnega. "Že dva dni je v slovenski javnosti debata o tem zelo intenzivna, tega ni mogoče spregledati. Slovenci ne smemo dovoliti, da se bo politika igrala kot igra, ki je lahko nepoštena. Politika je igra, vendar ne sme biti nepoštena. Indici, zaenkrat to namreč še niso dokazi, kažejo na to, da se igra nepošteno,"pojasnjuje Štefanec in napoveduje, da bodo v zvezi s tem uvedbli tudi sistemski pregled.

Pa tudi sicer Štefanec takšno prakso ocenjuje za nesprejemljivo."Tisti, ki poznajo zakon o političnih starnkah, poznajo tudi poglavje, ki govori o financiranju političnih strank. Finaciranje je možno tudi na ta način, da dobivajo prispevke fizičnih oseb. Vendar biti poslanec, biti kandidat za evropskega poslanca, biti kandidat za funkcionarja stranke in to pogojevati s tem, da boš od svoje plače namenil 5 oz. deset odstotkov ... Mislim, da je to nepošteno in da gre tukaj za sum koruptivnih dejanj."

'Gospod Jelinčič ima prav, da sem zmeden'

Prvak stranke SNS se včeraj z Gregorjem Preacom v studi oddaje 24UR ZVEČER ni želel soočiti. Je pa dejal, da njegove izjave kažejo na zmedeno osebnost oz. bolestno ljubosumnost ter da dejansko ni mogel odstopiti od kandidature, ker nikoli ni bil nosilec liste. V oddaji 24UR ZVEČER je Preac pojasnil, da glede Jelinčičevih besed ni užaljen in da je prepričan, da je celotno zadevo glede poskusa podkupovanja sprožil pravilno. Pomembno mu je namreč, da se v medijih spregovori o tem, kako se preliva denar iz evropskega parlamenta v stranke, kako se vpliva na slovenske stranke s tem, ko dobijo denar iz evropskega parlamenta, ter kako se lahko pri tem pere denar.