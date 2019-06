So Adrii Airways šteti dnevi?

Tudi danes je bilo ponovno veliko težav. Že jutranji let iz Hurgade proti Ljubljani je prispel s kar šesturno zamudo. Temu pa so sledile še tri odpovedi letov, najprej iz Frankfurta, nato pa je na tleh ostalo še letalo, ki bi moralo opraviti povratni let proti makedonski prestolnici.

Zamude in odpovedovanje letov s strani letalskega prevoznika Adrie Airways niso novost. Da je stanje trenutno alarmantno, daje slutiti 12 letov, ki jih je prevoznik odpovedal v petek in soboto.

Javil se nam je tudi potnik, ki je obtičal v Skopju. Da letala, ki bi moralo poleteti okoli štirih popoldne, ne bo, so jih obvestili le nekaj ur prej. "Izvedeli smo ob pol dvanajstih. Potem so nam uredili prevoz preko Münchna v Ljubljano, kamor bomo prileteli šele ob pol desetih zvečer," je dejal.

Potniki iz Skopja pa niso edini, ki zamujajo domov. Zaradi tehnične okvare je namreč z zamikom proti Ljubljani odpeljalo tudi letalo iz grškega otoka Lefkas.

"Zamujali smo dve uri, brez škode. Smo veseli, da so dobro popravili avion, ker, kot vidite, smo srečno pristali," je povedal. "Nimaš kej, je treba pač počakat, to je višja sila," pa je dogodek komentiral drug potnik.

Da ne gre le za višjo silo, pač pa globoko krizo, zdaj ne skrivajo niti v Adri Airways. Podjetje, ki naj bi za pomoč že prosilo državo, v uradnem odgovoru kaos pripisuje tehničnim in operativnim razlogom. "Adria Airways je iz tehničnih in operativnih razlogov odpovedala več letov do konca junija," se glasi uraden odgovor družbe.

Je torej nekoč državna Adria z nemškim skladom 4K Invest, ki stanja očitno ne obvladuje več, dobila še slabšega lastnika?

"Nas zelo skrbi, kako se bo to odvijalo naprej. Lahko rečemo, da smo povsod tam, kjer gre za direktne lete z Brnika, neke vrste talci Adrie," je dejala Breda Kutin, predsednica Zveze potrošnikov Slovenije.

Kot opozarja Kutinova, se morajo ob odpovedih in zamudah potniki zavedati svojih pravic. "Potrošniki so seveda upravičeni do odškodnine. V vsakem primeru, ko gre za odpoved v roku, ki je krajši od 14 dni," je poudarila.



Pri Adrii sicer zagotavljajo, da bodo svoje težave odpravili do konca meseca, takrat bodo, kot obljubljajo, letala spet letela po ustaljenih urnikih.