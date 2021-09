So bili policisti dobro pripravljeni na nasilne izgrede pred parlamentom?

Psiholog Marko Polič je nasilni izgred spremljal skozi okno svojega stanovanja v bližini Trga republike. Jasno je, pravi, da so bile na shodu prisotne skupine, ki niso protestirale proti ukrepom, ampak iskale spopad s policisti. "Izkoristile so množico in mogoče tudi malo bolj večerne ure, da so počele stvari, ki pač si jih ne bi želeli. V veliki množici ljudi lahko dobiš neko anonimnost," pojasnjuje Polič.

A se takšni napadi ne bi zgodili, če ne bi imeli podpore množice, poudarja sociolog Gorazd Kovačič. "Ta množica je bila zelo konfliktno razpoložena in nezadovoljna s celo situacijo v državi. Ko se je zgodil povod, je verjetno tudi podpora množice spodbudila tiste v prvih vrstah," pravi Kovačič.

"Sodimo lahko tiste, ki so se pridružili, ali pa tiste, ki so z veseljem gledali, kaj se dogaja," še opozarja Žaberl. In čeprav se domnevni organizator, kranjski mestni svetnik Zoran Stevanović, brani, da so ob prvem incidentu njegovi somišljeniki shod zapustili in da z izgredniki nimajo nič, Žaberl poudarja - vsi, ki k takšnim protestom pozivajo, morajo računati na eskalacijo.