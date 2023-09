So brezplačnim vozovnicam za upokojence zaradi gneče šteti dnevi?

"Možnost, da bi trenutnim imetnikom brezplačnih vozovnic začeli zanje nekaj zaračunavati, je eden od možnih ukrepov, da bi se v prihodnje izognili gnečam, predvsem na avtobusih, ki vozijo na Obalo oziroma Bled in Bohinj," so enega izmed mogočih dodatnih ukrepov zmanjševanja prezasedenosti opisali na MOPE. V preteklih letih so namreč večkrat poudarili, da se na nekaterih avtobusnih linijah vse od uvedbe brezplačnih vozovnic za invalide, upokojence in vojne veterane pojavlja velika gneča. To so zato pripisali upokojencem, ki da na izlete hodijo v času, ko imajo drugi potniki opravke, vezane na točno določeno uro.

Trenutne brezplačne vozovnice veljajo do junija 2024, nato mora MOPE znova prižgati zeleno luč za podaljšanje subvencioniranja. A če je pred tremi leti ob podpisu pogodb minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec dejal, da je 20 milijonov evrov, ki jih za subvencijo nameni država, relativno malo, so danes z MOPE odgovorili, da je podpis podaljšanja odvisen od proračunskih zmožnosti. Sicer razmišljajo tudi o rezervacijah sedežev na nekaterih linijah, ki jim lansko leto niso bili tako naklonjeni. Junija 2022 so namreč dejali, da bi se zaradi uvedbe rezervacijskega sistema lahko pojavili dodatni stroški, zagotovo pa je to dodatno opravilo.