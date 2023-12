So členi novele zakona o zaščiti živali neustavni?

"Novela zakona o zaščiti živali, ki je v veljavo stopila 11. novembra, je uperjena proti rejnim živalim in proti kmetom, določeni členi tega zakona pa so sporni in morda celo neustavni," takšnega mnenja sta veterinarska in kmetijska stroka. Prav zato je zadovoljna z odločitvijo Komisije državnega sveta za kmetijstvo, ki je soglasno sprejela, da o tem v sredo glasuje tudi državni svet. Ob večinski podpori se obeta tudi, da bo ustavno sodišče ocenjevalo, ali so štirje členi novele zakona sploh ustavni.